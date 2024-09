Rai, che fine ha fatto Flavio Insinna: la nuova vita dopo l’addio alla tv di Stato

Cosa fa oggi Flavio Insinna dopo l’addio alla Rai: la nuova vita del conduttore in seguito all’importante divorzio.

Attore e conduttore, Flavio Insinna ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando in teatro per poi conquistare la grande popolarità grazie a ruoli importanti in fiction di successo. Con il tempo, grazie ad un talento istrionico, ha scelto di mettersi totalmente in gioco accettando la sfida di condurre un game show di successo come L’eredità che è stata condotta da nomi blasonati come Amadeus, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi.

Una sfida difficile che, però, Insinna ha vinto conquistando la fiducia dei telespettatori che, ogni giorno, seguivano in massa il game show di Raiuno. Poi l‘addio alla Rai con la conduzione de L’Eredità affidata a Marco Liorni, Flavio Insinna ha stravolto tutta la sua vita.

Cosa fa Flavio Insinna dopo l’addio alla Rai

Insinna ha lasciato la Rai da più di un anno e, negli ultimi dodici mesi è rimasto lontano dal piccolo schermo dedicandosi soprattutto al teatro. Oggi, però, il conduttore è pronto a tornare in tv, su una nuova rete e con un progetto tutto nuovo. Il 4 luglio 2024, con la presentazione dei palinsesti di LA7, Urbano Cairo ha ufficializzato l’arrivo di Flavio Insinna per condurre il game show Famiglie d’Italia nella fascia preserale basato sul format americano Family Feud, ideato da Mark Goodson.

Il nuovo game show di La7 andrà in onda da ottobre e avrà come protagoniste famiglie di ogni tipo. “Su La7 a ottobre, si chiama sempre Famiglie d’Italia…anche se non è un gran periodo per le famiglie. Anche se siete separati, Famiglie d’Italia, anche rotte, potete venire a giocare. Guardate noi, più rotti di così”, le parole del conduttore in un video pubblicato sui social in cui è in motorino insieme ad Andrea Salerno che ha provato anche in passato a portare Insinna su La7 come ha svelato Urbano Cairo durante la presentazione dei palinsesti.

“Andrea Salerno lo conosce benissimo, sono vecchi amici. Ha parlato con lui più volte per cercare di portarlo da noi. Lo scorso anno ci parlammo lungamente. Abbiamo aspettative elevate su Flavio ma non ci poniamo obiettivi, perché la fascia oraria è complessa e il programma è spalmato su sei giorni”, le parole del presidente. Insinna, dunque, è pronto a godersi la nuova avventura professionale potendo contare sulla totale fiducia di Urbano Cairo e di tutta la squadra di La7.