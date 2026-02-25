Ieri sera al Festival, l’omaggio agli 80 anni della Repubblica si è trasformato in uno dei momenti più intensi – e chiacchierati – della serata. “Se Sanremo ha 76 anni, la nostra Repubblica ne ha 80”, ha detto Carlo Conti introducendo la signora Gianna Pratesi, tra le prime donne a votare il 2 giugno 1946. “Fatelo un applauso per gli uomini e alle donne che hanno perso la vita… per darci questa Repubblica che ci permette di essere liberi”.

Accompagnata dai figli Alessandro e Marco, la 105enne è salita sul palco dell’Ariston stupita: “Quanta gente!”. E ancora: “Sono una pittrice sa?”. Poi il ricordo del referendum: “Ho votato Repubblica, tutti in famiglia eravamo di sinistra”. Amante della musica, ha confessato: “Mi piacciono le canzoni della Vanoni, poi Ventiquattromila baci e poi Mammamaria dei Ricchi e Poveri”, canticchiando anche Celentano. E ai giovani ha lasciato un messaggio: “Non dovrebbero essere severi con gli altri… È necessario volere e volersi bene”. Ma durante il momento solenne è arrivata la gaffe: sul ledwall è apparsa la scritta “Il 54 per cento alla Repupplica”, con due “p” di troppo. L’errore è diventato subito virale. A chiudere, l’omaggio di Laura Pausini: “La sua vita è una storia meravigliosa ed emozionante per noi donne che dal 1946 possiamo essere libere”.