Roberta Morise matrimonio: tutto sulle nozze della conduttrice Rai

Tutto sul matrimonio di Roberta Morise e dello chef Enrico Bartolini: lei incanta con un abito da sposa davvero da favola.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono ufficialmente marito e moglie dopo aver vissuto la gioia più grande: quella di diventare genitori con la nascita del piccolo Gianmaria. Il matrimonio è stato celebrato il 31 agosto nel resort di lusso L’Andana in Toscana con una cerimonia molto intima e riservata officiata da Alberto Matano, amico della sposa che aveva ricevuto la proposta di celebrare le nozze nel corso di una puntata de La vita in diretta.

La coppia ha scelto di sposarsi nel pomeriggio alla presenza di amici e parenti davanti ai quali si sono giurati amore eterno in una location davvero da sogno. Il matrimonio dell’ex professoressa dell’Eredità, infatti, è stata fiabesca esattamente come l’abito indossato.

Matrimonio Roberta Morise ed Enrico Bartolini: l’abito da sposa e tutti gli ospiti

Con la fascia tricolore, Alberto Matano ha officiato la cerimonia, molto commovente, durante la quale Roberta Morise ed Enrico Bartolini hanno pronunciato il fatidico sì. Lui, in smoking e con camicia bianca, è stato accompagnato dalla mamma mentre lei ha indossato un abito bianco, molto romantico, con le spalle scoperte e le maniche a sbuffo con delle decorazioni floreali, esattamente come il vestito.

Immersi nel verde, sotto un arco di rose, serena, felicissima ma anche molto emozionata, la Morise ha commosso tutti con la sua promessa d’amore. Prima di giurare amore eterno all’uomo che ha scelto di avere al proprio fianco formando con lui una famiglia, Roberta ha ammesso di avere sempre avuto un rapporto conflittuale con le promesse.

«Tu con me ti sei impegnato fin dal primo momento e io questa mano non ho intenzione di mollarla, voglio stringerla ancora più forte, lasciarla lì dov’è adesso, sul mio cuore, perché è quello il suo posto e questo me l’hai insegnato tu” ha recitato con grandissima emozione davanti a tutti i presenti.

“Sei stato fin dal principio faro e rifugio, conforto e sostegno, guida e riparo. Ho pensato spesso di non meritarti, di essere inadeguata al tuo fianco, inconsciamente, forse all’inizio, ho persino provato ad allontanarti, convinta che una come me che ha imparato a bastare a se stessa, potesse farcela sempre anche da sola”, le parole della sposa davanti ai tantissimi ospiti tra cui Lodovica Comello.

Ma anche la stilista Gloria Piscedda, l’ex pallavolista Veronica Angeloni e la giornalista Monica Caradonna. Dopo aver festeggiato il battesimo del piccolo Gianmaria, dunque, Roberta ed Enrico hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola.