ROMA – Rocco Siffredi fa commenti positivi su Lucia Borgonzoni e non si risparmia neanche su Jole Santelli, in occasione dell’intervista ad Affari Italiani che anticipa le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria.

“Non la conosco – ha esordito Rocco Siffredi alludendo alla parlamentare di Forza Italia e candidata presidente in Calabria per il centrodestra, Jole Santelli – ma deve essere estremamente sensuale se non gliel’ha mai data (riferendosi alla battuta sessista di Berlusconi, ndr)”. “Berlusconi lo fa apposta, è autoironico e dice queste cose proprio per far incazzare quelli che lo accusano di essere sessista. Non si tratta di una battuta spontanea, lui si diverte molto a fare il sessista. Diciamo che pensa di essere l’ultimo macho rimasto sulla Terra“, spiega ancora Siffredi.

Parlando, poi, delle elezioni regionali che si terranno in Emilia Romagna, Rocco Siffredi non si contiene su Lucia Borgonzoni, parlamentare della Lega: “L’ho vista in foto, è molto bella”.

Infine Rocco Siffredi si è auspicato che possa vincere il migliore alle elezioni regionali. “Spero che vinca il migliore. Ma non mi piacciono gli estremisti e gli estremismi. Io sono per la libertà totale e convinto che con i regimi si perda tantissima libertà. La massima espressione della perversione è il potere. E quando tutti hanno il ca**o duro si fanno molti danni. Cosa penso di Salvini? Lo lascio alla libera interpretazione del lettore”, conclude. (Fonte: AFFARI ITALIANI)