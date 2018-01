Romina Power: “Non finirà mai l’amore con Al Bano”

ROMA – Romina Power è stata ospite di Cristina Parodi a Domenica In, nella puntata del 7 gennaio che segna il ritorno del programma dopo la pausa natalizia. Ancora una volta, Romina è tornata a parlare della lunga relazione che l’ha unita ad Al Bano, suo marito dal 1970 al 1999 (con divorzio ufficializzata nel 2012), lanciando una nuova bomba:

“Con Al Bano non è finito l’amore. Ma cosa cambia nelle vostre vite se stiamo insieme oppure no? Non finirà mai secondo me con Al Bano. Ora mi sono data la zappa sui piedi perché nessun pretendente si farà più avanti!”.

Nonostante i frequenti ritorni in Italia e gli impegni musicali, Romina continua a vivere principalmente negli Stati Uniti. La Power non ha mai nascosto la contrarietà alla politica di Donald Trump e, a Domenica In, ha confessato di non essere più a suo agio nella patria che le ha dato i natali: “Negli Stati Uniti non mi sento più cosi tranquilla come prima”. Infine, una curiosità: ha un’abitazione anche a Roma, che è stata convertita in luogo di culto.

“La mia casa a Roma è diventata un centro buddista, un centro dove si può imparare a meditare o studiare gli insegnamenti di Buddha”.