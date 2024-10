Romina Power, dove vive e che lavoro fa oggi: le curiosità sull’ex di Albano

Dove vive e cosa fa oggi Romina Power: ecco tutto sulla seconda fase di vita della cantante dopo l’addio ad Albano Carrisi.

Romina Power, figlia degli attori cinematografici hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian, sin dall’infanzia, ha sempre vissuto sotto le luci dei riflettori per poi debuttare come attrice a soli 13 anni. Da quel momento, non si è più fermata lavorando come attrice, conduttrice, ma soprattutto come cantante accanto ad Albano Carrisi con cui, per anni, ha formato una coppia sia nella vita che sul palco. Dopo un lungo periodo in cui sono stati lontani, Romina e Albano, recentemente, sono tornati anche ad esibirsi insieme girando il mondo.

Nell’ultimo periodo, tuttavia, gli impegni professionali della Power sono diminuiti. Oggi, infatti, Romina si dedica soprattutto alla propria famiglia, ma dove vive esattamente? A Roma dove abita anche la figlia più piccola, Romina Carrisi, da poco diventata mamma o ancora in Puglia dove ha vissuto per anni durante gli anni del matrimonio con il leone di Cellino San Marco?

Dove vive oggi Romina Power: la scelta dell’artista

Dopo aver vissuto per anni a Cellino San Marco dove ha cresciuto i figli e scoperto l’amore per la natura e la vita semplice e tranquilla, Romina Power, oggi, vive a Roma. La Power, infatti, vive in un appartamento elegante e chic che si trova in una zona centrale della capitale. Una città che le permette di stare vicino alla figlia Romina Carrisi che, pochi mesi fa, è diventata mamma per la prima volta. Inoltre, vivendo a Roma, ha la possibilità di muoversi più facilmente e di viaggiare e raggiungere la figlia Cristel che, con il marito e i figli vive in Croazia.

Innamorata dell’Italia, dunque, la Power ha scelto di continuare a vivere ancora in Italia anche se, spesso, si concede viaggi in posti meravigliosi, spesso in compagnia del figlio Yari. Romina, inoltre, si sta dedicando anche ad un’altra attività diventando apicultrice. Tuttavia, l’artista non abbandona il mondo dello spettacolo che è una parte fondamentale della sua vita.

Tra un’intervista e l’altra, tra un’esibizione live e l’altra, dunque, la Power si sta godendo la nuova fase della vita dedicandosi a ciò che ama di più ovvero i figli, i nipoti, la natura e i viaggi. Sempre bellissima, curiosa e con tanta voglia di conoscere il mondo, Romina non si ferma mai trasmettendo la sua energia anche alla sua famiglia.