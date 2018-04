LONDRA – Se ancora non si conosce il nome del Royal baby, emerge però cosa ha ricevuto in regalo il terzogenito di Kate Middleton e il principe William.

James Corden, Diane von Furstenberg e la famiglia presidenziale del Gabon sono stati i primi a spedire alla famiglia reale regali per il nuovo nascituro. Anche se, da quanto risulta al sito TMZ, il presidente del Gabon avrebbe speso 5mila dollari in regali per il piccolo ancora senza nome nella boutique per bambini Petit Hills di Beverly Hills.

James Corden, comico e conduttore tv, ha regalato una edizione limitata Beatrix Potter di 23 libri e un set di personaggi peluche per un valore complessivo di 750 dollari.

Diane von Furstenberg, stilista e imprenditrice belga, avrebbe regalato al Royal Baby due linee complete di body in cotone biologico, tutine e altri capi di abbigliamento (500 dollari) e giochini in legno per l’apprendimento in inglese, ebraico, cinese, spagnolo, francese, italiano, arabo e persiano per un valore di 1000 dollari.

La famiglia presidenziale del Gabon invece, ha spedito un cesto regalo Petit Tresor Silver Treasures contenente una coppa argento Sippy, un sonaglio, una scatola ricordo, un set di pettini, pennelli, posate, ciotole e candelabri per un valore di 3.500 dollari.