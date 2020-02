“Sono il fidanzato di Diletta Leotta”, e prova ad entrare in hotel a Sanremo

ROMA – Mancano poche ore al Festival di Sanremo, la kermesse canora più attesa dell’anno, che quest’anno vedrà sul palco dell’Ariston anche Diletta Leotta. Una presenza quella della conduttrice sportiva che non è passata inosservata ai suoi tanti ammiratori.

La conduttrice, come molti altri artisti e ospiti del Festival, alloggia all’Hotel Royal. Un luogo di pellegrinaggio per appassionati e curiosi. Ma questa notte all’hotel, secondo quanto scrive Leggo, un cinquantenne romano si è presentato poco dopo l’una e mezza alla reception dichiarando di essere il fidanzato di Diletta Leotta. L’uomo, in evidente stato di agitazione, oltre che ha chiedere al concierge di accompagnarlo nella stanza della conduttrice, ha anche sostenuto di essere stato convocato per condurre la seconda serata di Sanremo.

Una richiesta respinta dal personale dell’hotel che ha provato a tranquillizzarlo, per poi richiedere l’intervento della polizia. (fonte LEGGO)