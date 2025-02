La quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover e ai duetti, è sempre tra le più amate dal pubblico, tra scelte degli artisti azzeccate o meno, esperimenti coraggiosi e qualche scivolone. Ma se a brillare sono stati i duetti, a sorprendere ancora di più è stato un Carlo Conti finalmente meno ingessato, più spontaneo e, a tratti, persino showman. La serata cover di questa edizione ha introdotto due novità interessanti: le performance di questa serata non concorreranno al punteggio finale e gli artisti sono stati invitati a duettare non solo con ospiti esterni ma anche fra di loro, offrendo così al pubblico momenti di pura creatività e collaborazione. Vediamo le pagelle alla serata.

Carlo Conti più sciolto (voto 7.5)

Quando vuole sa fare il suo lavoro. In questa serata finalmente sembra aver almeno provato ad abbandonare in parte il rigore meccanico, cercando di inserirsi in una nuova dinamica di interazione con il pubblico e con i suoi co-conduttori. Insomma, finalmente ha tentato di allentare il ritmo -anche se a tratti la sua transizione è stata un po’ goffa- e ha provato a lasciare spazio alla spontaneità, come le diverse battute scambiate con i suoi co-conduttori o i commenti autoironici ad alcuni episodi imprevisti della serata. Anche se la sua presenza sul palco è ancora pesantemente influenzata da un’impostazione troppo “programmata”, vogliamo premiare lo sforzo.

Geppi Cucciari, vera protagonista della serata

La presenza di Geppi Cucciari come co-conduttrice è stata una boccata d’aria fresca. Con la sua ironia tagliente ha saputo dare ritmo alla serata, mettendo tutti a proprio agio, tranne forse Carlo Conti, che si è trovato più volte al centro delle sue battute pungenti.

I duetti: geniali, sorprendenti e qualche scivolone

La formula delle cover e dei duetti ha portato sul palco performance di altissimo livello e altre che forse era meglio lasciare nel cassetto. Alcuni artisti hanno osato e sono stati premiati, altri hanno scelto la via più facile senza lasciare il segno.

Giorgia con Annalisa – “Skyfall” – prime classificate

Due grandi voci che affrontano un pezzo impegnativo. Bella prova, che ha meritato di vincere.

Lucio Corsi con Topo Gigio – “Nel blu dipinto di blu”

Geniale. Surreale. Indimenticabile. L’omaggio a Modugno con Topo Gigio è stato un colpo di teatro che ha unito musica e storia con leggerezza e intelligenza.

Bresh con Cristiano De André – “Creuza de mä”

Un omaggio perfetto a De André, emozionante e magistrale. Uno dei migliori momenti della serata.

Fedez con Marco Masini – “Bella stronza”

Scelta audace ha conquistato il pubblico, mostrando una faccia diversa del rapper, più raffinata e poetica.

Clara con Il Volo – “The Sound of Silence”

Un’idea ambiziosa che però si è trasformata in un eccesso di potenza vocale. Il Volo impeccabili come sempre, ma hanno decisamente straripato, lasciando Clara un po’ in ombra.

Irama con Arisa – “Say Something”

Un’interpretazione intensa e ben calibrata. Arisa e Irama si sono trovati alla perfezione, regalando uno dei duetti più emozionanti della serata.

The Kolors con Sal Da Vinci – “Rossetto e caffè”

Un omaggio riuscito che ha portato un po’ di Napoli e tanto groove all’Ariston.

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – “L’anno che verrà”

Un tributo perfetto a Lucio Dalla. Interpretazione magistrale e una dedica speciale a Paolo Benvegnù.

Achille Lauro ed Elodie – “A mano a mano/Folle città”

Un mix perfetto tra due artisti magnetici. Bene, ma senza troppo stupire.

Francesca Michielin e Rkomi – “La nuova stella di Broadway”

Un omaggio a Cesare Cremonini riuscito e ben confezionato.

Noemi e Tony Effe – “Tutto il resto è noia”

Noemi regge bene il palco, Tony Effe meno. Si poteva osare di più.

Massimo Ranieri con i Neri per Caso – “Quando”

Massimo Ranieri è immenso e quindi gli si perdona tutto, ma la scelta della cover forse non è stata la più azzeccata per lui. Peccato.

Serena Brancale con Alessandra Amoroso – “If I Ain’t Got You”

Un duo che ha funzionato sorprendentemente bene. Grande prova vocale.

Rocco Hunt con Clementino – “Yes I Know My Way”

Energia, grinta e un degno omaggio a Pino Daniele.

Joan Thiele con Frah Quintale – “Che cosa c’è”

Interpretazione pulita, ma non particolarmente memorabile.

Olly con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band – “Il pescatore”

Scelta coraggiosa e arrangiamento interessante, ma qualcosa non ha convinto del tutto.

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa – “Amor de mi vida/Aspettando il sole”

Un pezzo di storia dell’hip hop italiano che torna sul palco dell’Ariston con stile.

Rose Villain con Chiello – “Fiori rosa, fiori di pesco”

Rose Villain ha aperto la serata con un’interpretazione audace di un classico di Lucio Battisti, ripreso dalla stagione Mogol. In questa cover, la cantante ha saputo mantenere l’essenza del brano senza tradirne l’anima, tuttavia non ha convinto fino in fondo.

Modà con Francesco Renga – “Angelo”

Il duetto tra Modà e Francesco Renga ha richiamato alla memoria il brano che, vent’anni fa, aveva consacrato il trionfo di Renga. Questa volta, tuttavia, l’interpretazione è stata rivisitata in chiave moderna, con i Modà che hanno apportato il loro tipico tocco rock.

Gaia con Toquinho – “La voglia, la pazzia”

In una scelta audace e leggermente nostalgica, Gaia ha deciso di interpretare “La voglia, la pazzia” insieme a Toquinho. Un brano che richiama atmosfere da carnevale e dalla pazzia della vita, eseguito con una chitarra e una voce che si intrecciano in modo quasi ipnotico. Una performance solida, anche se non priva di piccole lacune interpretative.

Marcella Bella con Twin Violins – “L’emozione non ha voce”

Un omaggio al passato che, però, non ha saputo catturare completamente il pubblico. La performance è iniziata bene, ma poi si è spezzata, lasciando la sensazione che la voce, pur presente, non sia riuscita a trasmettere l’intensità emotiva attesa. Il momento più emozionante è stato l’omaggio al fratello, Gianni Bella, autore della canzone.

Francesco Gabbani con Tricarico – “Io sono Francesco”

L’incipit, con una citazione che richiama il leggendario Giorgio Gaber, ha dato il via a una performance in cui i due artisti hanno inventato un momento musical-teatrale originale e divertente. Pur non raggiungendo il livello di innovazione di altri duetti, il loro sforzo è apprezzato.

Simone Cristicchi con Amara – “La cura”

Questa cover di Simone Cristicchi, in duetto con Amara ha cercato di catturare l’essenza del brano con un approccio teatrale e dialogico. La performance ha avuto momenti di genuina intensità, ma il risultato finale è stato un po’ troppo “didascalico”, come se ogni parola fosse stata recitata piuttosto che cantata con naturalezza.

Sarah Toscano con Ofenbach – “Overdrive”

Sarah Toscano ha fatto da protagonista in un duetto con Ofenbach, offrendo una versione energica di “Overdrive” che le ha fatto guadagnare il titolo di “Taylor Swift italiana”. La sua performance, carica di sicurezza e di una presenza scenica che ha dominato il palcoscenico, ha fatto sì che il pubblico non potesse fare a meno di apprezzare ogni nota.

I Coma_Cose con Johnson Righeira – “L’estate sta finendo”

I Coma_Cose hanno scelto di reinterpretare “L’estate sta finendo” dei Righeira, e sebbene la scelta possa sembrare un omaggio forzato, il risultato è stato sorprendentemente divertente. L’accostamento alla figura iconica di Johnson Righeira ha aggiunto un tocco di ironia, rendendo il brano quasi come un ballo collettivo, dove i “cuoricini” seguono il ritmo familiare di un’estate ormai giunta al termine.

Willie Peyote, Tiromancino, Ditonellapiaga – “Un tempo piccolo”

La cover ha offerto un’esperienza unica, unendo tre anime musicali diverse in un’interpretazione che ha fatto rivivere ricordi e sensazioni di un tempo passato. La chitarra di Federico Zampaglione ha completato l’insieme, creando un’atmosfera delicata e avvolgente.

