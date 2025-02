La quarta serata del Festival di Sanremo 2025, in programma venerdì 14 febbraio, promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di musica. Dedicata ai duetti e alle cover, vedrà i 29 artisti in gara esibirsi insieme a ospiti speciali, reinterpretando brani iconici del repertorio italiano e internazionale. La serata sarà condotta da Carlo Conti, affiancato da Geppi Cucciari e Mahmood come co-conduttori.

Cover e duetti in programma

La serata delle cover è da sempre uno dei momenti più attesi del Festival, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare versioni inedite di canzoni che hanno fatto la storia della musica. Quest’anno, gli artisti in gara hanno scelto di collaborare con colleghi e ospiti d’eccezione, creando combinazioni artistiche sorprendenti.

Ecco i duetti e delle cover previsti per la serata, non in ordine di uscita.