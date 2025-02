Come ogni febbraio che si rispetti, è tempo di Sanremo. L’edizione 2025, la 75esima, si svolgerà da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio e verrà trasmessa in diretta su Rai Uno e su Rai Radio 2 e RaiPlay. Alla conduzione tornerà Carlo Conti, che è anche il direttore artistico.

Ogni sera ci saranno co-conduttori e ospiti diversi. Riconfermato, inoltre, il Prima Festival e il Suzuki Stage. Quest’anno tornerà anche il Dopo Festival.

Nella prima serata si esibiranno tutti gli artisti e ascolteremo tutte le canzoni in gara. Nella seconda serata, invece, si ascolteranno solo metà delle canzoni, e si esibiranno tutte e quattro le voci della sezione Nuove Proposte. La seconda metà degli artisti farà ascoltare i propri brani nella terza serata, assieme ai due finalisti della sezione Nuove Proposte.

La serata di venerdì sarà dedicata alle cover e ai duetti. Tutti gli artisti in gara duetteranno tra loro o con i loro ospiti, eseguendo una cover a loro scelta. Al termine delle esibizioni, verrà proclamato il vincitore della serata delle cover.

Sabato 15 febbraio, come di consueto, ci sarà la finale del Festival. Tutti i cantanti si esibiranno con i loro brani in gara e verrà decretato il vincitore della 75esima edizione del Festival. Verranno assegnati anche due premi alla carriera a due mostri sacri della canzone italiana: Iva Zanicchi e Antonello Venditti.

I co-conduttori serata per serata

Martedì 11 febbraio, la prima serata, a condurre insieme a Carlo Conti ci saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. La seconda serata, quella di mercoledì 12 febbraio, sul palco dell’Ariston saliranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Giovedì 13 febbraio, la terza serata, ci saranno invece Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Nella quarta serata, quella di venerdì 14 febbraio, vedremo all’Ariston Mahmood e Geppi Cucciari. Infine, nella serata della finale, vedremo accanto a Carlo Conti Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

I cantanti in gara

Quest’anno ci saranno 29 artisti (erano 30, ma Emis Killa si è ritirato), anziché i 24 previsti. Una modifica al regolamento decisa per “la qualità e la quantità” dei brani e per poter rappresentare tutte le nuove tendenze del mercato.

Tra i nomi più attesi c’è sicuramente Fedez, che tornerà sul palco che lo ha visto piazzarsi secondo nel 2021, alle spalle dei Maneskin. L’ex di Chiara Ferragni duetterà con Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome”.

È un debutto invece, quello di Tony Effe, che arriverà a Sanremo in coppia con Gaia. Terza partecipazione invece per Rocco Hunt, già trionfatore nel 2014 tra le Nuove Proposte e poi in lizza tra i Campioni nel 2016.

Tra i grandi ritorni a Sanremo 2025 c’è sicuramente quello di Giorgia: la cantante romana sarà per la sesta volta al festival dove ha vinto nel 1995 con “Come saprei”. Tre volte in gara e co-conduttrice nel 2021: riecco nel festival della città ligure anche Elodie. Tanto pop anche con i ritorni di The Kolors, Modà, Noemi, Coma-Cose, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, Olly e con il debutto di Sarah Toscano, vincitrice di Amici.

Rose Villain, l’anno scorso in gara con Click Boom, sarà di nuovo in gara all’Ariston. Tornerà anche Achille Lauro, quattro volte già in gara e ospite fisso nel 2021. E di nuovo ci sarà anche Rkomi, già in gara nel 2022.

Prima volta all’Ariston invece per Brunori Sas, tra i nomi più apprezzati della scena cantautorale contemporanea, che potrà contare anche sulla presenza di Simone Cristicchi. Rock d’autore e accenti folk sul palco con un altro esordiente, Lucio Corsi (tra i protagonisti di Vita da Carlo 3, la serie di Carlo Verdone ambientata proprio al festival), sonorità R&B e jazz con Serena Brancale e Joan Thiele, urban sound con l’italo-argentino Shablo, che ha voluto accanto a sé tre generazioni a confronto: Guè, Tormento (a ben 24 anni dall’ultima partecipazione a Sanremo con i suoi Sottotono) e Joshua.

In quota evergreen ci saranno due nomi di spicco della grande tradizione musicale italiana: Massimo Ranieri e Marcella Bella. Grande assente Al Bano, che puntava al festival.

La lista dei duetti

I duetti della serata delle cover verranno giudicati da televoto, sala stampa e radio. Ne uscirà un vincitore, ma questo non avrà alcuna influenza sulla classifica finale.

I cantanti in gara che duetteranno tra di loro sono: Francesca Michelin e Rkomi, che si esibiranno su “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini; Achille Lauro con Elodie, che faranno un tributo a Roma, cantando “A mano a mano” di Rino Gaetano e “Folle città” di Loredana Bertè; Tony Effe e Noemi, che omaggeranno Franco Califano con il brano “Damme ‘na mano” (del trapper stesso) e “Tutto il resto è noia”. Califano sarà protagonista anche con Willie Peyote, Federico Zampaglione e Ditonellapiaga con il brano “Un tempo piccolo”.

Roma sì, ma anche tanta Napoli: Pino Daniele, che quest’anno avrebbe compiuto 70 anni, sarà presente per Rocco Hunt con Clementino in “Yes, I Know My Way”, con Massimo Ranieri e i Neri per Caso in “Quando”, e con The Kolors e Sal Da Vinci su “Rossetto e caffè”.

Fabrizio De André sarà figurativamente al festival grazie a Olly che con Goran Bregovic and The Wedding and Funeral Band canterà “Il pescatore” e da Bresh con Cristiano De André in “Crêuza de mä”. Lucio Dalla sarà invece ricordato con “L’anno che verrà”, cantata da Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Antonio Dimartino.

Altro grande della canzone italiana che sarà omaggiato nella kermesse sonora è Gino Paoli, scelto da Joan Thiele con Frah Quintale nel brano “Che cosa c’è”. “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano sarà invece il brano che canterà Marcella Bella con i violinisti Mirko e Valerio Lucia.

Simone Cristicchi reinterpreterà “La cura” di Franco Battiato. I 40 anni de “L’estate sta finendo” verranno festeggiati dai Coma_Cose con Johnson Righeira. Gaia duetterà con Toquinho in “La voglia, la pazzia”, brano da lui scritto per Ornella Vanoni. Rose Villain con Chiello interpreteranno “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti. Francesco Gabbani canterà insieme a Tricarico “Io sono Francesco”. I Modà faranno tornare Francesco Renga all’Ariston dopo 20 anni dalla vittoria con “Angelo”.

L’esibizione più sorprendente sarà, però, quella di Lucio Corsi, affiancato da Topo Gigio, che interpreterà “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.

Tra i brani internazionali, Giorgia e Annalisa canteranno “Skyfall” di Adele. Ci saranno anche Clara con Il Volo per “The Sound of Silence” di Simon & Garfunkel, e Serena Brancale con “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys, in compagnia di Alessandra Amoroso. Irama con Arisa interpreteranno “Say Something” di Christina Aguilera, mentre Sarah Toscano e gli Ofenbach canteranno insieme “Be Mine”.