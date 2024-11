Silvia Toffanin, i figli sono ormai la sua fotocopia: bellissimi

I figli di Silvia Toffanin sono la sua fotocopia: ecco come sono diventati Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Silvia Toffanin è una mamma serena, felice e innamorata dei figli, frutto del suo amore con Piersilvio Berlusconi. La coppia che non si è mai sposata ha coronato l’amore con l’arrivo di Lorenzo Mattia che oggi ha 14 anni e di Sofia Valentina che di anni ne ha 9. Con l’arrivo dei due figli, Piersilvio Berlusconi che è diventato papà per la prima volta quando era giovanissimo, ha affrontato in modo diverso la paternità. Con Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, sia la Toffanin che Piersilvio hanno instaurato un legame speciale e con entrambi sono davvero molto presenti.

La coppia, inoltre, ha sempre protetto molto i figli evitando di mostrare le loro foto. Tuttavia, oggi che sono cresciuti, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina accompagnano più spesso i genitori anche nelle occasioni pubbliche e, dalle poche immagini che circolano, la somiglianza tra mamma Silvia e i suoi bambini è davvero impressionante.

I figli di Silvia Toffanin: come sono diventati Lorenzo Mattia e Sofia Valentina Berlusconi

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi hanno scelto Portofino per vivere e far crescere i figli. Proprio nel loro ristorante preferito, nel golfo di Tigullio, tutta la famiglia si è concessa una cena per festeggiare i 45 anni della conduttrice di Verissimo. Una serata tranquilla all’insegna della semplicità quella organizzata da Piersilvio Berlusconi per la compagna che ha scelto di festeggiare il compleanno con le persone più importanti della sua vita.

Una serata discreta e riservata di cui, però, sono uscite le immagini pubblicate dal settimanale Chi che ha immortalato sia tutta la famiglia a cena che gli abbracci e i baci tra la Toffanin e Piersilvio. Dalle foto di chi, traspare l’incredibile somiglianza tra la conduttrice e i figli. Sofia Valentina, infatti, la ricorda tantissimo nei lineamenti mentre il primogenito Lorenzo Mattia è un mix perfetto di mamma Silvia e papà Piersilvio anche se, negli atteggiamenti, ricorda un giovane Berlusconi.

Prima dell’uscita ufficiale per il compleanno di mamma Silvia, Lorenzo Mattia aveva rotto il ghiaccio accompagnando papà Piersilvio alla partita per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. In quell’occasione, entrambi in giacca e cravatta, padre e figlio avevano lasciato tutti senza parole perché sembravano la fotocopia l’uno dell’altra. Ad oggi, guardando l’intera famiglia al completo, è impossibile non notare la somiglianza tra genitori e figli.