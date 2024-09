Simona Ventura ha una figlia bellissima: chi è e cosa fa Caterina

Chi è Caterina, la figlia di Simona Ventura. Tutto ciò che c’è da sapere sulla 18enne che diventa ogni giorno più bella.

Simona Ventura è da anni una delle protagoniste indiscusse del piccolo schermo, capace di reinventarsi e di tuffarsi sempre in nuove avventure professionali. La sua è una carriera brillante ricca riconoscimenti, ma i successi più importanti sono quelli che ha raggiunto nella vita privata. Dal primo matrimonio con Stefano Bettarini sono nati i due figli Niccolò e Giacomo. Successivamente, nella vita della conduttrice, è arrivata Caterina che oggi ha 18 anni e che è stata adottata dalla Ventura nel 2014.

Arrivata nella vita della conduttrice quando era piccolissima, Caterina, oggi, è una giovane donna bellissima e con un futuro tutto da scrivere a cui la Ventura è fortemente legata. Allo stesso tempo, anche Caterina ha un legame speciale con mamma Simona e i fratelli con cui appare spesso nei contenuti social che pubblica la conduttrice.

Tutto su Caterina, la figlia di Simona Ventura

Caterina Ventura è entrata all’improvviso nella vita di Simona Ventura che si è lasciata travolgere dalla ventata di allegria portata dalla bambina. Caterina è figlia di una parente della conduttrice che non poteva occuparsene e nel 2006 Simona ha deciso di prenderla in affidamento. Nel 2014, poi, Simona ha deciso di adottarla legalmente come ha raccontato la stessa conduttrice.

“I miei figli sono la parte più importante della mia vita – ha spiegato -. Caterina è il mio terzo gioiello, è la figlia di una mia parente in difficoltà. Un giorno mi ha chiamato mia madre e ha detto: ‘È nata Caterina, però l’hanno portata in casa famiglia’”. ha raccontato la Ventura a Ballando con le stelle.

Caterina oggi ha 18 anni e studia in Inghilterra, ma non è sempre stato tutto facile. “Lei a 4 anni venne in camera da me e disse: “Mamma, ma io non ho una mamma”. Io le ho detto: “Perché dici che non hai una mamma?”. Lei mi ha risposto: “Mi hanno detto che non ho una mamma, che tu non sei la mia mamma. “Tu sei una bambina molto fortunata perché hai due mamme”, le ho detto io. Ha portato una pace incredibile nella mia vita”, ha raccontato la conduttrice durante la sua avventura a Ballando con le stelle.

A Caterina, sono legatissimi anche i fratelli maggiori Niccolò e Giacomo che l’hanno sentita subito come una sorella e ringraziano sempre mamma Simona per il regalo che ha deciso di fargli.