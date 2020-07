Stefano De Martino e la foto in barca con la misteriosa bionda: è la compagna di un suo amico. Nella foto Emma, la giovane della foto, con l’amico di De Martino

Stefano De Martino non ha nessuna nuova fiamma. La bionda con cui appare in una foto a bordo di una barca è la fidanzata del suo amico.

Stefano De Martino e lo scatto visibile su Nuovo cliccando qui. La foto aveva iniziato a circolare nei giorni scorsi dopo che l’ex di Belen era apparso in barca insieme ai colleghi Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ed appunto con questa misteriosa bionda.

Come sappiamo il ballerino è single dopo aver rotto per la seconda volta con la moglie Belen Rodriguez.

Dopo la rottura, allo showman vengono spesso affibiate nuove fiamme. Lui invece sembra godersi il mare con gli amici restando sempre in zona Napoli dove sta girando le puntate di “Made In Sud”.

La foto con la misteriosa bionda

L’ex di Belen ha ancorato in porto a Napoli lo yacht Santiago, chiamato così in onore del figlio.

A bordo con lui è stata fotografata una “biondina misteriosa” bollata da Nuovo come la sua nuova fiamma. Non è però così: lei è Emma Scalondro, di professione stilista e consulente d’immagine.

Emma è la fidanzata di Andrea Lezza, un caro amico di De Martino anche lui in barca.

Sullo yacht anche Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, compagni di avventura nel programma comico di Rai Due (fonte: Today Nuovo).