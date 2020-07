Sarebbe stata Belen ha mettere in giro le voci di un possibile flirt tra il suo ex ed Alessia Marcuzzi. E’ quanto sospetta Stefano De Martino.

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è definitivamente finita la storia d’amore. Ora però, a far alimentare il gossip estivo, sono i loro presunti flirt. In particolare quello tra l’ex ballerino ed Alessia Marcuzzi, che sarebbe stata la causa della rottura tra De Martino e la showgirl argentina.

Secondo una fonte del settimanale “Nuovo“, l’ex ballerino sospetterebbe che a mettere in giro queste voci sia stata proprio Belen. Una spifferata che avrebbe fatto soffrire De Martino.

A parlare su Nuovo è un amico del conduttore di Made in Sud: “Stefano si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie Belen Rodriguez, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi. Questo non lo fa stare sereno. L’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire. Lui si è sempre fidato davvero di sua moglie perché lasciarsi è umano, ma vendicarsi è diabolico”.

Le voci sulla rottura tra Belen e Stefano inizialmente erano state diffuso da Dagospia. Sul sito si diceva che l’argentina aveva scoperto il tradimento e che all’origine della crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito ci fosse proprio questa storiella.

Stefano De Martino aveva subito smentito via social postando una foto del nuovo libro di Woody Allen dal titolo “A proposito di niente”, mentre Alessia Maruzzi si era mostrata in vacanza in compagnia del coniuge. Belen invece era stata stata paparazzata con una nuova fiamma, Gianmaria Antinolfi.