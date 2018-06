LOS ANGELES – Stefano Gabbana contro Selena Gomez: “E’ brutta”. Ma il web gli si rivolta contro: “Sei un bullo”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo stilista siciliano ha commentato su Instagram una foto dell’attrice Disney, paragonandola ad un cane: “È proprio brutta” ha scritto Gabbana, rispondendo poi al commento di un altro utente che ha paragonato Selena a un cane di Pomerania: “È vero”.

I fan della attrice, però, non l’hanno presa bene e hanno accusato lo stilista di body shaming e bullismo, considerando anche che Selena Gomez da alcuni anni sta combattendo con il lupus, una malattia cronica autoimmune a causa della quale ha dovuto subire un trapianto di rene.

Da Instagram la polemica si è spostata su Twitter, dove il nome dello stilista è entrato nella lista dei trending topic più commentati. Ed è stato un tripudio di complimenti a Selena da parte dei suoi molti fan.

Qualcuno ha scritto: “Stefano Gabbana che dice a Selena Gomez “è così brutta”. Prima di tutto impara il rispetto e l’educazione (cosa che dovresti aver già imparato da tempo vista la tua età), seconda cosa cambia oculista e spacciatore. #SelenaYouAreBeautiful”. E ancora: “Quel rat di Stefano Gabbana adesso se ne esce insultando Selena Gomez e la scorsa settimana ha fatto lo stesso con la Ferragni, disappointed but not suprised dato che questo individuo campa di rogna ma che se ne torni a far sfilare i YouTuber”.

Anche il cantante Riccardo “Riki” Marcuzzo, che pochi mesi ha sfilato per la maison di Gabbana, ha voluto dire la sua: “Gabbana, you suck”, cioè “Gabbana fai schifo”. Un gesto che i suoi fan hanno considerato di grande coraggio, considerando il rapporto lavorativo intercorso fra i due. Ma Gabbana non è rimasto in silenzio e ha accusato Marcuzzo di essere un bimbominchia.

“Io sono un bimbominchia, ma un 56enne non può permettersi di scrivere ‘sei bruttissima’ sotto la foto di una ragazza, neppure se sei miliardario. I social non sono meno offensivi del mondo reale, vi prego, mettiamocelo in testa”, ha subito replicato il cantante.