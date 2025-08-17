Taylor Swift come nessuno mai. Travis Kelce ha raccontato la vera storia di come è iniziata la storia d’amore con Taylor Swift in un’intervista di ampio respiro al magazine del Wall Street Journal.

Kelce, superstar trentaquattrenne della NFL, spiega come è iniziata la sua relazione con Taylor Swift, senza tralasciare dettagli.

“Non so se voglio entrare nei dettagli”, ha detto Kelce durante la discussione, prima di riflettere sul suo primo tentativo fallito di incontrare la musicista al suo concerto dell’Eras Tour a luglio.

Taylor Swift e Travis, una storia d’amore

Kelce aveva già raccontato la storia durante una puntata del suo podcast New Heights with Jason e Travis Kelce, ma ora include alcuni nuovi dettagli importanti. “C’erano sicuramente persone che conosceva e che sapevano chi fossi, dalla sua parte [che dicevano]: Ehi! Sapevi che sarebbe venuto? Avevo qualcuno che faceva da Cupido”, ha detto Kelce, aggiungendo di averlo scoperto da Swift quando lei lo ha contattato direttamente.

“Mi ha raccontato esattamente cosa stava succedendo e come sono stato abbastanza fortunato da convincerla a contattarmi”, ha detto.

Come ha raccontato Kelce al Magazine, alcuni membri della famiglia Swift lo hanno persino aiutato ad attirare la sua attenzione. “Probabilmente mi odierà per aver detto questo, ma… quando è arrivata ad Arrowhead, le hanno dato il grande spogliatoio come spogliatoio, e i suoi cuginetti si facevano le foto… davanti al mio armadietto”, ha detto.

Quel primo incontro

Riguardo al loro primo incontro, Kelce è stato sincero. “Quando l’ho incontrata a New York, avevamo già parlato, quindi sapevo che avremmo potuto fare una bella cena e, tipo, una chiacchierata, e quello che sarebbe successo sarebbe successo”, ha detto.

“Non ci ho mai avuto a che fare”, ha aggiunto Kelce riferendosi a Swift. “Ma allo stesso tempo, non scappo da niente di tutto ciò… L’attenzione che riceve, quanto sia sottoposta a una lente d’ingrandimento, ogni singolo giorno, i paparazzi fuori casa sua, fuori da ogni ristorante in cui va, dopo ogni volo da cui scende, e lei vive e si gode la vita. Quando si comporta così, è meglio che non sia io quello strano”.

Kelce, che ha definito Swift sia “esilarante” che “un genio”, ha anche rivelato che lui e la superstar del pop condividono una visione simile della famiglia e del lavoro.

“Tutti sanno che sono un uomo di famiglia”, ha detto. “Il suo team è la sua famiglia. La sua famiglia si occupa di molte cose in termini di tour, marketing, presenza, quindi penso che anche lei condivida molti di quei valori, il che è proprio nelle mie corde.”