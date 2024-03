“Taylor Swift sta bene?” La tosse della cantante sul palco a singapore solleva la preoccupazione dei fan. I problemi vocali di Taylor Swift durante la performance del tour di Eras a Singapore causano preoccupazione tra i fan. L’emozionante esibizione di Taylor Swift a Singapore ha tenuto i fan col fiato sospeso per l’eccitazione. Tuttavia, l’umore è cambiato inaspettatamente quando la cantante dei Cruel Summer è stata sorpresa a lottare sul palco.

Conosciuta per la sua performance energica e la voce acuta, gli attacchi di tosse e lo schiarimento della gola di Swift hanno attirato l’attenzione di Swifties. La folla ha guardato con preoccupazione mentre le clip dell’incidente si facevano strada sui social media, riferisce Aditi Srivastava sull’Hindustan Times.

La 14 volte vincitrice del Grammy ha dato il via al suo terzo spettacolo dei sei in programma nella regione del sud-est asiatico con ottimo umore. Tuttavia, mentre cantava a squarciagola la sua traccia Reputation del 2017, Delicate, la sua voce solitamente impeccabile è stata interrotta da attacchi di tosse e schiarimenti di gola. I fan hanno subito notato l’aspetto malaticcio di Taylor in un video di TikTok, diventato virale.

“Si sente un tono roco nella sua voce, sembra anche più calma e riservata nei movimenti”, ha commentato un utente nel video. Anche altri si sono uniti. “Posso solo immaginare quanto debba essere estenuante durante il tour dare 100 ad ogni esibizione. È incredibile!” Alcuni pensavano che potesse essere dovuto al cambiamento climatico. “Una combinazione di cambiamenti climatici, umidità, (probabilmente) stanchezza fisica. Starà meglio dopo qualche settimana di pausa”, “Scommetto che ha più a che fare con tutti i drastici cambiamenti meteorologici nelle diverse regioni.”

Mentre gli Swifties provenienti da tutta l’Asia accorrevano al concerto, alcuni politici nei Paesi vicini potrebbero essersi offesi alle notizie sull’accordo esclusivo di Taylor a Singapore. Questo accordo, che secondo quanto riferito fa guadagnare a Taylor 3 milioni di dollari per ogni spettacolo a Singapore, le impedisce di visitare altre regioni asiatiche. Sembra che i ministri della Thailandia e delle Filippine non siano soddisfatti di questo accordo, scatenando alcune polemiche e discordie nell’Asean.

Taylor Swift è stata raggiunta a Singaporee dalla sua fiamma Travis Kelce. I due sono stati avvistati durante un appuntamento romantico dopo lo spettacolo a Singapore, riferisce, sempre sul Times, Arya Vaishnavi, che precisa: “Per l’uscita, la cantante dei Blank Space ha indossato un tubino nero con spalline e scarpe basse marrone-rossastre”. Lui indossava una maglietta beige oversize abbinata a pantaloni neri e calzature abbinate.

Travis Kelce ha viaggiato fino a Singapore per sostenere la sua ragazza Taylor Swift durante il suo spettacolo. La coppia preferita dai fan è stata recentemente avvistata mentre si godeva un romantico appuntamento notturno dopo il concerto. Nelle foto condivise dagli account dei fan del cantante 34enne sui social media, si vedono i due abbracciati.

La hitmaker di Cruel Summer è rimasta nel paese dell’Asia meridionale per i suoi sei spettacoli sold-out. Per sostenere Swift, che è stato una presenza costante in quasi tutte le partite dei Kansas City Chiefs la scorsa stagione, Kelce ha assistito agli ultimi due spettacoli a Singapore. Dopo lo spettacolo del quinto giorno, la famosa coppia è uscita per un appuntamento in un centro commerciale.

Nelle foto condivise dai fan sui social media, si può vedere Swift tenere per mano Kelce mentre si fanno strada attraverso il centro commerciale. Un’altra immagine mostra i due in un dolce scambio mentre Swift guarda amorevolmente negli occhi di Kelce.

Dopo che Swift ha concluso i suoi spettacoli a Singapore, è uscita per un altro appuntamento con Kelce. Questa volta, la coppia ha optato per una cena di gruppo di lusso con i compagni di band di Swift presso il ristorante di lusso MBS Koma. Ancora una volta, i fan si sono affrettati a condividere le foto della loro ultima uscita sui social media. Nelle foto pubblicate su X, ex Twitter, Swift e Kelce possono essere visti cenare in un romantico posto poco illuminato. Per la sera, Swift ha indossato un elegante abito bianco floreale abbinato a tacchi alti. Nel frattempo, Kelce sfoggiava una camicia bianca e un paio di pantaloni beige.