Taylor Swift e Travis Kelce, stella della NFL, hanno rubato la scena venerdì sera dopo il concerto della cantante a Sydney, durante il tour Aussie Eras. La coppia, visibilmente innamorata, ha regalato ai fan momenti romantici e teneri, dimostrando ancora una volta che l’amore può fiorire anche tra due mondi diversi.

Il primo concerto di Taylor a Sydney

Taylor Swift, 34 anni, ha incantato il pubblico con il suo talento sul palco dell’Accor Stadium di Sydney durante il primo dei suoi quattro spettacoli nella città australiana. Ciò che ha reso l’evento ancora più speciale è stata la presenza del suo fidanzato, Travis Kelce, che ha supportato la sua amata durante l’esibizione.

Il romantico giro in barca

Dopo lo spettacolo tutto esaurito, Taylor e Travis hanno deciso di concedersi un momento di intimità, godendosi un romantico giro in barca lungo le acque di Sydney, come testimonia il video in esclusiva apparso sul Daily Mail. Tenendosi per mano, la coppia ha passeggiato lungo un molo per raggiungere la loro destinazione, mentre i fan entusiasti li salutavano dolcemente.

Durante il tragitto in barca, Taylor e Travis non hanno perso l’occasione di salutare i fan che li osservavano con ammirazione. Taylor, radiosa e sorridente, ha scambiato qualche parola con i presenti, dimostrando ancora una volta la sua vicinanza e gratitudine nei confronti del suo pubblico. Anche Travis ha mostrato il suo lato più amichevole, salutando i fan con calore.

Outfit casual dopo il concerto

Dopo lo spettacolo, Taylor ha optato per un look più casual, indossando una maglietta rossa, pantaloncini neri e scarpe da ginnastica Adidas mentre tornava al suo lussuoso hotel a cinque stelle, la villa presidenziale di Crown a Barangaroo a Sydney. Accanto a lei, anche Travis ha scelto un abbigliamento casual e i due erano in perfetta sintonia

La relazione tra Taylor Swift e Travis Kelce è stata oggetto di grande attenzione da parte dei media, ma la coppia sembra non curarsi delle critiche esterne. La loro complicità e il loro amore sono evidenti, e nulla sembra poter scalfire la loro felicità.