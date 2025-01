Tina Cipollari sta cercando l’amore a Uomini e Donne, ma ecco qual è stata la reazione del suo ex marito Kikò Nalli.

La famosa opinionista Mediaset ha raggiunto il successo proprio grazie al dating show di Maria De Filippi e, nel corso degli anni, si è fatta conoscere grazie alla sua personalità e alla sua energia. Proprio questi due elementi l’hanno sempre contraddistinta e le hanno permesso di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Oggi è infatti sempre più amata dai fan italiani, che non perdono l’occasione di seguirla in tv.

Di recente la Cipollari ha fatto un annuncio televisivo, e ha confessato di essere alla ricerca del suo grande amore. Ha quindi affidato questo importante compito a Maria De Filippi, che di certo è sempre stata Cupido per molte coppie nate durante la trasmissione.

Qual è stata la reazione di Kikò Nalli all’annuncio dell’ex moglie Tina

Durante una precedente puntata di Uomini e Donne, Tina ha fatto una richiesta molto particolare alla De Filippi ma anche a tutto il pubblico italiano. L’opinionista ha infatti svelato di essere alla ricerca di un uomo e ha anche elencato tutte le caratteristiche che deve avere il suo nuovo amore. In passato, la stessa è infatti stata sposata con Kikò Nalli, che aveva conosciuto proprio negli studi di Uomini e Donne, e da lui ha avuto ben tre figli. Tra di loro le cose non sono però finite positivamente, anche se entrambi sono rimasti in ottimi rapporti e continuano ad essere legati dall’amore per i loro ragazzi.

Dopo aver trascorso diverso tempo da single, Tina ha ora deciso di rimettersi in pista e lo ha fatto con un annuncio in diretta televisiva. La stessa ha quindi svelato di volere un uomo fino agli 80 anni, se portati bene, e anche una persona autonoma. Predilige inoltre il fatto che sia vedovo, anche perché a quell’età è difficile trovarlo single. “Anche se ha dei figli l’importante è che vivano all’estero, o che comunque non si occupino più del padre“, ha continuato lei, dichiarando anche di volerlo molto benestante.

La Vamp di Uomini e Donne ha inoltre ammesso di avere intenzioni serie e di volere quindi una storia d’amore sincera.“Voglio un uomo disposto a sposarmi“, ha continuato Tina, “Non voglio neppure la separazione dei beni. Lo vorrei molto ricco, che ama viaggiare e che ha case in tutto il mondo. Deve essere generoso“. In molti si stanno intanto domandando quale sia stata la reazione dell’ex marito Kikò Nalli, ma quest’ultimo ha preferito la via del silenzio e non si è espresso in merito a questo annuncio.