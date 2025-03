Totti e Noemi ritornano sulle pagine rosa dopo un post condiviso sui social, diventato virale. Nuovo arrivo in famiglia

Una coppia che ha fatto tanto parlare quando è esplosa la notizia della loro relazione e che continua a catalizzare l’attenzione. Ormai lo shock iniziale è definitivamente superato: Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti addio ed entrambi stanno vivendo una storia d’amore con i rispettivi compagni.

Se Ilary ama raccontare di più della sua nuova vita, tra un documentario su Netflix e l’altro, in cui ha anche presentato il suo fidanzato tedesco Bastian, l’ex Pupone preferisce una vita più riservata, in compagnia della sua dolce metà. A dispetto di chi recentemente aveva annunciato una presunta crisi, i due sono una coppia unita.

Nessuna rottura, dunque, tra i due appassionati di Padel, che ogni tanto si ritagliano piccoli momenti di relax in luoghi paradisiaci, come il viaggio a Miami in autunno. Ma soprattutto nuove avventure da vivere insieme, come l’arrivo di un nuovo componente in famiglia.

Tutti pazzi di lui

Per molto tempo il gossip ha parlato di una presunta gravidanza di Noemi Bocchi, che, com’è noto, ha già due figli nati dal suo precedente matrimonio. Illazioni che poi si sono notevolmente sgonfiate per mancanza di conferme da parte della diretta interessata e, ad oggi, Noemi non è in attesa della cicogna.

Tuttavia, la famiglia si è allargata lo stesso, perché la coppia ha recentemente condiviso uno scatto tenerissimo con tanto di annuncio. Quella di Francesco Totti è una bella famiglia allargata, con riunioni insieme ai rispettivi figli che spesso vengono condivise sui social.

Ebbene, Cristian, Chanel e Isabel (figli dell’ex calciatore) e Sofia e Tommaso (figli di Noemi Bocchi) hanno accolto il piccolo Fred, un cucciolo di labrador color cioccolato tenerissimo, arrivato dopo la scomparsa del precedente pelosetto, che purtroppo è venuto a mancare dopo ben dieci anni.

Fred ha già conquistato tutti e si può dire che, a questo punto, la famiglia Totti-Bocchi potrebbe essere al completo. Tuttavia sui social non sono manicati i commenti degli animalisti che hanno visto la scelta di Totti criticabile visto che i canili sono pieni di cani in cerca di padroni che diano loro affetto.

A parte ciò qualcuno ci ha anche scherzato su, in particolare sul temperamento di questi cani: “Le ha regalato un labrador….significa che non la ama abbastanza domani avrà la casa demolita e penserà che non è possibile che un esserino così piccolo sia stato in grado di farlo….e invece si, sono terremoti con le zampe. PS io amo il mio terremoto” Ha scritto un utente con emoji sorridenti.