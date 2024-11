Andrea Giambruno: età, lauree, dove vive, nuova fidanzata, ex Meloni

L’ex compagno Giorgia Meloni, Andrea Giambruno è un giornalista apprezzato e stimato. Cosa si conosce di lui.

Lo scorso anno, Andrea Giambruno è finito al centro del clamore mediatico a causa del fuorionda di Striscia. In seguito la Presidente del Consiglio, nonché ai tempi, sua compagna Giorgia Meloni ha condiviso un post sulle piattaforme digitali annunciando la fine della relazione con il conduttore e giornalista.

L’annuncio ha spiazzato gli italiani ed è giunto in seguito al clamore mediatico scaturito dal lancio del servizio del Tg satirico che lo ha visto protagonista. Il primo incontro tra lui e la leader di Fratelli d’Italia è arrivato nel 2014, si sono conosciuti dietro le quinte di un talk, durante il quale lei partecipò in veste di ospite, lui lavorava come autore.

Andrea Giambruno: nuova fidanzata, ex Meloni

Classe 1981 Andrea Giambruno ha 43 anni ed è nato a Milano, ma è originario di Lissone, un paese nella provincia di Monza e Brianza. Ha vissuto un’intensa relazione sentimentale con Giorgia Meloni per quasi un decennio e, dal loro amore è venuta al mondo la figlia Ginevra.

Hanno vissuto per lungo tempo a Roma, a quanto pare in seguito alla separazione, il giornalista sembrerebbe aver trovato casa nel quartiere capitolino il Torrino. Si vocifera che abbia preferito non allontanarsi dalla città per essere vicino alla figlia.

In seguito allo scoppio del caso che lo ha visto coinvolto ha preferito ritirarsi dalle scene e non parlare della sua vita privata, per cui non è possibile sapere se abbia una relazione in corso al momento, ma sembrerebbe di no. Il giornalista ha conseguito la laurea in Filosofia all’Università Cattolica di Milano ed ha iniziato a lavorare a Mediaset nel 2009.

È stato l’autore di diversi programmi di successo tra cui Quinta Colonna, Mattino Cinque, Matrix. Nel 2023 è stato scelto come conduttore di Diario del giorno, in seguito però alla diffusione del fuorionda operato da Striscia la Notizia ha abbandonato la conduzione.

Non è molto attivo sui suoi profili social, è presente sporadicamente su Instagram, ma non ama parlare della sua vita privata. La curiosità nei suoi confronti è giunta alle stelle in seguito al caso mediatico che lo ha investito, nonostante però i pettegolezzi ha preferito mantenere la calma e non cadere in provocazioni sterili.

Questo suo atteggiamento è molto piaciuto ai suoi supporter che, non hanno mai smesso di credere in lui, nella sua professionalità e nella sua competenza. Segno incontrovertibile del grande affetto e rispetto nutrito nei suoi riguardi.