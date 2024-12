“Antonella Clerici e De Martino”, arriva la notizia bomba

La coppia vincente della Rai è al centro di una notizia che sta facendo fare i salti di gioia ai loro fan: appuntamento imperdibile

Due forze che i vertici della Rai hanno deciso di unire per creare una potenza mirata a fare scintille. Stefano De Martino e Antonella Clerici sono due volti amatissimi del piccolo schermo, impegnati in programmi quotidiani che stanno facendo la storia della televisione italiana.

De Martino è la novità assoluta, di cui la Tv di Stato ne va fiera, rivelatosi la scelta giusta al momento giusto e che con il timone di Affari Tuoi sta procedendo a vele spiegate verso un orizzonte che si annuncia ricco di successi.

Antonella Clerici è ormai da tempo quel punto di riferimento che i telespettatori adorano. il suo “E’ sempre mezzogiorno” è uno dei pilastri del palinsesto Rai e la bionda di Legnano sta andando alla grande anche in prima serata con “The Voice Kids.”

La coppia vincente per un programma in prima serata

In queste ultime ore La Repubblica ha anticipato che Stefano De Martino e Antonella Clerici saranno impegnati insieme in un nuovo progetto televisivo. Entrambi stanno vivendo un periodo lavorativo molto positivo, sia l’ex ballerino di Amici con Affari Tuoi sia la Clerici con la doppietta È sempre mezzogiorno e la nuova edizione di The Voice Kids.

Si tratta di un programma evento ideato per celebrare l’Anno Santo 2025 a Roma. Il format previsto per il 23 dicembre, spazierà tra tradizione, musica, spettacolo e cultura, proponendo un mix ricco e variegato.

De Martino e Clerici saranno affiancati da Gianni Morandi e Alberto Angela. Quest’ultimo interverrà dalla Basilica dei Santi Cosma e Damiano di Roma, raccontando la storia del presepio permanente donato nel Settecento dalla famiglia Cataldo.

Stefano De Martino, che vanta il record di ascolti di Affari Tuoi (28.11% di share nella puntata più recente), tornerà a gennaio su Rai 2 con una nuova edizione di Stasera tutto è possibile, che nella scorsa stagione ha ottenuto un buon successo con l’11.30% di share.

Antonella Clerici, nonostante abbia ammesso di sentirsi stanca (recentemente si è sottoposta ad un intervento chirurgico alle ovaie), continua a essere un volto amato grazie ai suoi programmi mattutini e musicali. Intanto, l’evento del 23 dicembre includerà numerosi altri ospiti, che verranno annunciati nei prossimi giorni. La scelta di affidare lo spettacolo a due personalità così amate dimostra la fiducia di Rai 1 nei loro confronti, considerati garanti di qualità e alti ascolti. Un traguardo importante, soprattutto per il giovane De Martino.