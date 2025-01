Antonella Clerici mette in guardia i suoi telespettatori su un tema che in questo periodo va per la maggiore.

L’amata conduttrice di E’ sempre mezzogiorno nella recente puntata ha mostrato un particolare interesse nei confronti del suo pubblico, soprattutto per ciò che riguarda la salute. La regina dei fornelli della Rai ha infatti fatto un appello accorato davanti alle telecamere, seguita dai suoi cari collaboratori della casa del bosco.

Si sa, durante le feste natalizie tutti quanti tendiamo a lasciarci andare a tavola, mangiando molto più del necessario e a qualsiasi ora del giorno. Antonella che di piatti e portate ne sa qualcosa, grazie al suo show che conduce da tempo è che intrattiene milioni di telespettatori ogni giorno con ricette e consigli, ha voluto mettere in guardia tutte quelle persone che riposto l’albero di Natale in soffitta, pensano di togliere i chili di troppo affidandosi semplicemente a internet.

“Non seguite le diete che trovate sui social…Vi prego…Ci sono dei consigli generali che uno può leggere tanto per, ma poi mi raccomando…” ha chiosato la conduttrice con enfasi.

Antonella Clerici invita il pubblico a “non fidarsi”

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della televisione e spesso è stata al centro della cronaca rosa per la sua vita privata ma anche per la sua splendida forma fisica. A sessantun’ anni la presentatrice sembra una ragazzina, grazie anche ad un’alimentazione equilibrata e sana. Una dieta che con sua stessa ammissione in diverse interviste, ha intrapreso sotto le direttive di una nutrizionista professionista.

Proprio su questo argomento la Clerici ha voluto soffermarsi nella sua recente puntata di E’ sempre mezzogiorno, la prima dopo le grandi abbuffate di Natale, mettendo in guardia il pubblico che in quel momento era davanti al piccolo schermo.

Dopo aver avvisato i telespettatori sulle falsità che possono trovarsi su sui social riguardo a diete e cose simili ha consigliato di rivolgersi a persone esperte professioniste e soprattutto di fare attenzione a cosa si legge su internet: “Le fonti devono sempre essere certificate perchè altrimenti non si può…” ha sottolineato prima di ribadire: “Non fidatevi di tutto quello che leggete…Questo vale sempre…Andate dalle persone competenti…”

A questo punto è intervenuto anche uno chef presente in studio che non ha esitato a riportare che spesso legge cose nel web con titoloni cosiddetti acchiappa click che in sostanza poi non dicono nulla e che non sono propriamente scientifiche. “Sai quante volte mi è capitato…” ha concluso la padrona di casa a riprova del fatto che “cascarci” è un attimo.