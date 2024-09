Barbara Palombelli: età, lauree, stipendio Forum, marito e figli, la casa da sogno

Chi è Barbara Palombelli: tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice di Forum, dalla carriera alla vita privata.

Barbara Palombelli, dopo aver lavorato per anni come giornalista, ha accettato la sfida televisiva prendendo le redini di un programma storico della televisione italiana come Forum, tornato in onda per il quarantesimo anno, lunedì 9 settembre, su canale 5. Seria, preparata e professionale, la Palombelli ha una carriera brillante e ricca di successi e riconoscimenti. Nata a Roma nel 1953, è figlia di Carlo Palombelli e Manuela Micheli ed è la prima di quattro fratelli. Dopo aver studiato all’Istituto Santa Giuliana Falconieri nella capitale, consegue la laurea in Lettere moderne, ha cominciato subito a lavorare.

Ha, inizialmente, collaborato con diverse testate giornalistiche come L’Europeo, Il Giornale ed è stata vice caporedattore di Panorama. Ha lavorato, inoltre, come inviata per il Corriere della sera e nella redazione de La Repubblica. L’esordio televisivo arriva nel 1987 con le interviste curate per Domenica In. Negli anni, poi, Otto e mezzo, Forum e Stasera Italia. Una carriera che le permette di guadagnare bene anche se non ci sono notizie certe sul suo attuale cachet.

Barbara Palombelli: il matrimonio con Francesco Rutelli e i figli

Nella vita privata di Barbara Palombelli c’è un nome con cui, da anni, divide tutto ovvero Francesco Rutelli. I due si sono incontrati per la prima volta nel 1979, alla fine di un comizio, grazie ad un amico comune. Tra i due scattò subito qualcosa al punto che, quella sera stessa, si regalarono una passeggiata per le strade di Roma. Un incontro casuale da cui è partita una splendida storia d’amore. Dopo tre anni insieme e una convivenza già iniziata, si sono sposati in Comune e nel 1995 in Chiesa.

Desiderosi di avere una famiglia numerosa, dopo aver avuto il loro primo figlio, Giorgio, hanno adottato altri tre figli: Serena (concorrente al Grande Fratello 2019), Francisco e Monica.

«È stato difficile. Ma rifaremmo tutto. Dopo Giorgio, Francisco arrivò fortemente voluto dalla lontanissima Quito, in Ecuador. Serena e Monica, invece, arrivarono inaspettate. Un amico di Barbara segnalò queste due sorelline già cresciute, che vivevano in una casa famiglia. Cercammo di dar loro una mano. La cosa singolare è che tempo prima avevamo incontrato madre Teresa di Calcutta, cui avevo dato la cittadinanza onoraria. Ci disse che avremmo avuto altri figli. “Impossibile”, risposi, “ormai siamo troppo grandi”. E invece avemmo le bambine in affido, e poi le abbiamo adottate», ha raccontato Rutelli in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica.

Oggi, la Palombelli e il marito sono anche due nonni felici: Bryan, 12 anni, che vive in Germania, Pierpaolo, Carlo Stefano e Christian, primo figlio di Monica. Per accogliere la loro, grande famiglia, la coppia vive in una casa da sogno a Roma dove i coniugi amano trascorrere il loro tempo libero coccolando i nipoti e i figli.