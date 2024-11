Che macchina ha Gerry Scotti e quanto costa: scelta raffinatissima

Gerry Scotti ha gusti raffinati in fatto di auto: ecco quella scelta dal conduttore e quando costa realmente.

Come molti personaggi famosi, anche Gerry Scotti sembrerebbe avere una vera e propria passione per le auto. Sono tanti, infatti, i personaggi del mondo dello spettacolo che non rinunciano ad avere in garage auto di lusso e abbastanza costose. Tra questi c’è sicuramente Fedez che ha una collezione stellare di automobili tra cui spiccano pezzi davvero super lussuosi. Tuttavia, anche Gerry Scotti, pur non sfoggiando mai la propria posizione economica, non ha rinunciato a concedersi il lusso di acquistare un vero e proprio bolide

Con una carriera lunghissima e ricca di successi, Scotti è sempre rimasto umile e genuino come lo era prima della grande popolarità. Senza sfoggiare sfarzo e lusso, il conduttore si è però fatto un piccolo regalino ovvero una macchina davvero raffinata e che non tutti possono permettersi.

La macchina di Gerry Scotti: scelta super chic

Protagonista da anni della fascia preserale di canale 5, Gerry Scotti entra ogni giorno nelle case degli italiani con il suo sorriso. Della sua vita privata, tuttavia, si sa davvero poco preferendo essere molto discreto e riservato. Ciò che, tuttavia, si conosce, è la sua passione per le auto, In realtà, pur cambiandola spesso, lo zio Gerry, come lo chiamano i fan, sceglie sempre lo stesso modello a cui è davvero molto legato e che non cambierebbe per nessun altro modello.

Si tratta di una macchina molto chic, elegante e raffinata che Scotti sceglie dal 1987. Nello specifico, Gerry ama la Porsche 911 Carrera. Si tratta di una macchina bella, elegante nonché un mix perfetto di performance e raffinatezza. Quella scelta da Scotti non è un modello che possono permettersi tutti costando circa 120mika euro.

Parlando della passione per le auto, in un’intervista di qualche tempo fa, ha dichiarato: “I miei risparmi li spendo quasi interamente in auto e moto, ovviamente tolte le spese prioritarie di casa e famiglia. Se potessi ne comprerei una al mese. Ho un debole per le Porsche 911 Carrera. La prima l’ho comprata nell’87 e da allora la cambio ogni tre anni, restando fedele alla Casa tedesca. Mi piacciono le Porsche. L’ultima vettura che ho preso di tanto in tanto l’abbraccio, la pulisco, la bacio, la metto in moto e via a fare un giro. Fa bene un oggetto di culto alla mia età”.