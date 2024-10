Francesca Fialdini, com’era prima di diventare famosa: la trasformazione

Com’era Francesca Fialdini prima di diventare famosa? L’incredibile trasformazione della conduttrice del programma “Da noi a ruota libera”.

Francesca Fialdini è uno dei volti più popolari della Rai. Conduttrice e giornalista, conduce, ogni domenica, il programma “Da noi a ruota libera” con cui entra nelle case degli italiani intervistando non solo personaggi famosi, ma anche persone comuni che hanno una storia particolare. Dopo un’estate di relax trascorsa con amici e famiglia, la conduttrice è tornata in tv con il suo solito sorriso e un look che spiazza sempre i telespettatori. La conduttrice, infatti, ama cambiare e spesso si concede delle trasformazioni che, in alcuni casi, hanno anche diviso i fan.

Attualmente, Francesca Fialdini sfoggia capelli corti, con un taglio sbarazzino e un biondo caldo. Gli outfit, invece, sono sempre molto alla moda e ricercati. Tuttavia, diversi anni fa, quando debuttò in televisione, la Fialdini non era affatto come la conosciamo oggi.

Com’era Francesca Fialdini: l’incredibile trasformazione della conduttrice Rai

Come tutte le donne, anche a Francesca Fialdini piace giocare con il proprio look e cambiare la propria immagine. Negli ultimi anni, in particolare, si è divertita a sfoggiare outfit sempre particolari senza mai sbagliare una scelta ma ha anche rinnovato il taglio dei capelli giocando con la lunghezza e il colore. La conduttrice Rai, infatti, è sempre stata chiara, ma negli ultimi anni, il biondo è diventato sempre più evidente.

Se, in passato, la Fialdini sfoggiava capelli castano chiaro, attualmente, ama il biondo giocando molto con le sfumature e passando dal biondo più caldo a quello più freddo e viceversa. Anche la lunghezza, però, è cambiata tanto. Il caschetto medio-lungo, infatti, ha lasciato spazio ad un taglio più sbarazzino che, inizialmente, non è stato apprezzato da tutti come ha spiegato la stessa Francesca.

“In questi mesi ho lavorato a un progetto per il quale i capelli corti avevano una funzione simbolica, li ho tagliati perché parlare di ragazze (di ogni età) e farlo fuori dall’immagine di sempre aveva un significato: a 20 anni portavo i capelli corti così e riproporre la mia immagine di allora per presentare un programma in cui le donne raccontano loro stesse a quell’età aveva un senso”, lo sfogo in un post social.

Una risposta secca quella della conduttrice che, pur essendo un personaggio pubblico, ama proteggere la propria privacy e svelare pochissimo di sé al punto che, anche della sua bellissima casa, ci sono davvero pochi dettagli.