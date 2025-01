Non si placa l’ attesa dei nuovi (imprevedibili?) ingressi nella casa del Grande Fratello. Alfonso Signorini non prende pace e punta su di lei

Tra abbandoni improvvisi e altri presunti che si materializzano all’orizzonte, Alfonso Signorini continua la sua pesca nel mare dei Vip. Il conduttore ce la sta mettendo tutta per far brillare questa edizione del Grande Fratello che si barcamena tra alti e bassi e non senza polemiche.

Dopo Jessica Morlacchi anche Ilaria Galassi potrebbe lasciare la Casa. Finita in nomination con Helena Prestes dopo accese liti, l’ex ragazza di Non è la Rai sarebbe intenzionata ad abbandonare a causa dello stress accumulato. E’ stato Amedeo Venza a lanciare l’indiscrezione che sta lasciando con il fiato sospeso i fan dello show.

Tuttavia gieffina che esce, gieffina che entra, e la lista dei candidati sarebbe già stilata. Tra i nomi spicca quella di un’attrice famosa, volto noto dello spettacolo, nonché già presente nell’album dei ricordi del reality show più famoso del mondo.

E’ pronta per (ri)mettersi in gioco

Tra i possibili novi ingressi nella casa del Grande Fratello Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi su una famosissima, anche se in questi giorni è spuntato anche il nome di Vanessa, ai più forse sconosciuta, ma spesso menzionata da Javier Martinez, il quale mostrerebbe un certo interesse nei suoi confronti. Vanessa, 25 anni, vive a Milano, ha partecipato a “Donnaventura” su Rete 4 ed è spesso presente nei social di Javier: ma sembra che la ragazza abbia declinato l’offerta.

Colei che invece sarebbe propensa a rivivere l’esperienza del programma è Lory Del Santo, la quale intervistata da Monica Setta, ha dichiarato di amare la TV e di non voler rinunciare a proposte lavorative. L’attrice pur non confermando la sua partecipazione nel reality ha fatto intendere di aver ricevuto la proposta: “Amo il mio lavoro e non vorrei mai perdere una proposta. Amo essere in TV, amo lavorare e dire di no non mi fa dormire la notte. D’altro canto quando ho fatto il Grande Fratello una volta anni fa non ero nel mood veramente felice, ero molto triste chiaramente per una cosa che era accaduta gravissima nella mia vita”. Poi ha proseguito dicendo: “Adesso mi sono ripresa e potrei esserci.”

Intanto le speculazioni si infittiscono con un uomo misterioso che sarebbe in procinto di unirsi al cast. Si sa solo che ha un “passato controverso”. Per adesso non ci resta che attendere per scoprirne di più. Sicuramente l’attenzione è rivolta al prossimo verdetto su chi tra Helena e Ilaria sarà eliminata.