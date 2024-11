La Rosa della Vendetta, quello che succede ad Armagan vi farà piangere tantissimo: davvero inaspettato

Cosa accadrà ad Armagan nelle prossime puntate della serie turca di Canale 5, La Rosa della Vendetta? Il pubblico ne uscirà distrutto.

Ci avviciniamo a grandi passi al grande finale di stagione della serie turca La Rosa della Vendetta. Come previsto dalla stessa Mediaset, che paragonò la serie ad un’altra di grande successo turca come Terra Amara, le avventure di Gulcemal hanno conquistato il grande pubblico nostrano.

Ma cosa accadrà nella puntata di domenica 17 novembre in onda in prima serata? Vi anticipiamo che qualcuno potrebbe versare qualche lacrima: sarà un finale travolgente.

La Rosa della Vendetta, finale del 17 novembre

Nella prima parte dell’episodio assisteremo allo strazio di Zafer, convinta di aver visto la morte di suo figlio Gulcemal. La donna si convincerà che il figlio sia morto a causa della sua perfidia e non si darà pace: sappiamo che Gulcemal è sopravvissuto allo spaventoso volo dalla scogliera e tornerà. Nel frattempo Armagan, grazie proprio alle cure pagate dal fratello, guarirà e tornerà a camminare.

Per Zafer, però, inizierà il periodo più drammatico della sua vita: non riuscirà a rassegnarsi e il dolore sarà insopportabile. Si renderà conto di essere stata una madre crudele nei confronti di suoi figlio, il quale sino all’ultimo ha cercato un contatto e di riavvicinarsi a lei. La vita della donna cambierà, alla ricerca del perdono per la morte del figlio: come detto, Gulcemal tornerà 5 anni dopo per riprendere la sua vita.

Come detto Armagan guarirà alle cure costose finanziate da Gulcemal in una prestigiosa clinica svizzera: vedremo il giovane tornare a camminare dopo tanto tempo. Il giovane tornerà a casa e sorprenderà sua madre: è finalmente guarito. Mediaset si aspetta un grande successo per la puntata finale della stagione per una serie che ha vinto tutte le sfide in prima serata. In particolare, nelle ultime domeniche autunnali, La Rosa della Vendetta ha battuto la serie di Rai Uno Sempre al tuo fianco, con Ambra Angiolini, superando il 15% di share.