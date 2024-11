Oroscopo 25 novembre-1 dicembre: chiusura del mese terribile per questi tre segni

L’oroscopo della settimana che va dal 25 novembre al 1 dicembre segnala che sarà un mese molto difficile per alcuni segni zodiacali.

I movimenti astrali che si verificheranno nel cielo della prossima settimana saranno molto intensi ed interesseranno in modo significativo tre segni. Venere entrerà in Scorpione e renderà le emozioni più viscerali, favorendo l’introspezione e il rapporto con persone autentiche.

Mercurio entrerà invece in Sagittario, spingendo all’innovazione e alle intuizioni rivoluzionarie che cambieranno il corso degli eventi. Alcuni segni zodiacali proprio a causa dei moti celesti si sentiranno sovraccaricati, finendo con il desiderare la solitudine.

Oroscopo 25 novembre-1 dicembre: tre segni vivranno una settimana difficile

Ariete. Venere in Scorpione invita alla riflessione, in amore ci saranno tensioni e riconciliazioni: la pazienza deve essere alle stelle per evitare brusche discussioni. Gli astri consigliano cautela e pazienza e invitano dunque l’Ariete ad aprirsi e ad essere sincero, evitando di nascondere le proprie emozioni.

Toro. Attenzione ai nuovi transiti che invitano ad effettuare un’introspezione profonda. In amore potrebbe esserci bisogno di una manutenzione ulteriore, la sensibilità sarà infatti alle stelle e, potrebbe indurre i nati del segno a compiere passi sbagliati.

Gemelli. Mercurio in Sagittario protegge i nati del segno, invitandoli a sperimentare nuove avventure sia nel campo professionale sia in quello delle relazioni. Tuttavia, l’invito degli astri è quello di non strafare e di concedersi anche i momenti di relax.

Cancro. Torna la voglia di stabilità, di cura e di protezione, per questo i legami saranno più intimi e profondi. Le stelle invitano a curare molto i rapporti familiari e sentimentali per trovare serenità.

Leone. Grazie all’influsso positivo di Marte, tutti i nuovi progetti, specie quelli professionali andranno a buon fine. L’ambizione sarà alle stelle, attenzione però all’irruenza, le stelle consigliano di mettersi in una posizione di ascolto più che di azione.

Vergine. La settimana si apre con un invito alla revisione e alla riflessione, proprio come per il segno del Toro. Entrambi infatti dovranno avere un focus sulle relazioni, cercando di chiarire i sentimenti propri e dell’altro. È un momento indispensabile per fare un bilancio, gli astri consigliano di non attaccarsi troppo al passato.

Bilancia. Venere in favore favorisce l’armonia e la tranquillità, anche le sfide quotidiane sembreranno facilissime. In amore è tempo di mettere da parte egoismi ed incomprensioni per coltivare un dialogo equilibrato. Le stelle invitano alla positività.

Scorpione. Le emozioni in questa settimana saranno particolarmente profonde, Marte dona energia per affrontare nuove sfide e Venere protegge i rapporti interpersonali. Sarà una settimana all’insegna del benessere.

Sagittario. Mercurio nel segno invita all’azione, a mettersi in gioco in nuove sfide. È una settimana perfetta per ampliare gli orizzonti, tuttavia le stelle consigliano di non ignorare l’istinto e l’intuito.

Capricorno. Saturno in buona posizione protegge i progetti a lungo termine e le relazioni. Tuttavia i nati del segno potrebbero dare più spazio al lavoro, mettendo in secondo piano le relazioni, le stelle invitano a trovare il giusto equilibrio.

Acquario. Anche i nati del segno, come il Toro e la Vergine devono riflettere sulla propria vita e sulle scelte fatte nel passato. Alcuni potrebbero rivalutare i rapporti in essere, anche longevi e dare priorità al lavoro. Le stelle consigliano di essere aperti alle nuove esperienze.

Pesci. Si apre una settimana particolarmente riflessiva, gli astri invitano a cogliere tutti i segnali che vi inviano e a riflettere su situazioni difficili, specie in ambito affettivo. Ci sarà spazio per il romanticismo, momenti di dolcezza con la persona del cuore, ma solo se le relazioni sono sane e costruttive.