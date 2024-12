Stefano De Martino, la super sorpresa ad Antonella Clerici per il suo compleanno: arriva il regalo

Stefano De Martino ha fatto un’ incursione inaspettata nella casa del bosco di Antonella Clerici: grande emozione in studio

La coppia che non ti aspetti è quella composta da Antonella Clerici e Stefano De Martino. Ovviamente si tratta di un sodalizio professionale, basato su una bella amicizia da quando Stefano De Martino è balzato al primo canale. La regina del cooking show e il neo conduttore di Affari Tuoi hanno mostrato una bella sintonia, che presto i telespettatori avranno modo di assaporare in un programma di prima serata in salsa natalizia.

Una strategia che ha tutti i connotati per essere vincente, messa in atto dalla Rai alla luce dei grandi ascolti che sia De Martino che la Clerici portano a casa quotidianamente con i loro programmi storici.

Se Antonellina è una veterana dei fornelli, figura familiare e consolidata dell’ora di pranzo del pubblico della Rai, Stefano ha sorpreso tutti con la sua forza e la sua originalità, in un programma che ha visto al timone in passato i grandi della Tv contemporanea, da Paolo Bonolis, la stessa Clerici, Carlo Conti e il recentissimo che ha sostituito Amadeus.

Gli auguri a sorpresa di Stefano De Martino: ti voglio bene

Il 6 dicembre Antonella Clerici, ha festeggiato il suo compleanno in diretta, durante la puntata di È sempre mezzogiorno. La trasmissione è iniziata con una sorpresa: decine di palloncini sono scesi dal soffitto, e Alfio è entrato in studio vestito da torta, lasciando Antonella piacevolmente stupita. Con un sorriso, ha scherzato dicendo di aver sperato che il suo compleanno venisse dimenticato, ma ha ringraziato calorosamente tutti per il gesto.

La puntata è stata ricca di sorprese e messaggi di auguri da parte di colleghi del mondo dello spettacolo. Tra questi, proprio Stefano De Martino che ha inviato un videomessaggio affettuoso, esprimendo il suo affetto per la conduttrice: “Antonella tu sai il bene che ti voglio…E’ inutile dirti le cose che già sappiamo…Ti voglio tanto bene e ti faccio tanti, tanti auguri…Un bacio grande e un abbraccio forte, forte, forte…” Queste le parole del conduttore napoletano che la conduttrice ha accolto con emozione.

Anche Alberto Matano, Alessia Marcuzzi, Geppi Cucciari, Mia Ceran e altri hanno partecipato ai festeggiamenti, inviando messaggi che Antonella ha dichiarato di aver molto apprezzato, sottolineando il clima di amicizia nel mondo dello spettacolo e soprattutto in Casa Rai.

Durante la trasmissione, Antonella ha ricevuto anche diversi regali, tra cui un grembiule con paillettes regalato da Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che la conduttrice ha indossato subito con entusiasmo. La giornata è stata un’occasione speciale per celebrare il compleanno di una delle figure più amate della televisione italiana.