Temptation Island, chi sono i fidanzati Federica e Alfonso: età, lavoro, studi

Chi sono Federica e Alfonso, fidanzati di Temptation Island 2024 settembre: tutto sulla coppia che sta insieme da 8 anni.

Dopo il successo ottenuto dall’edizione estiva, Temptation Island è tornato in onda da martedì 10 settembre, con una nuova edizione e sette, nuove coppie che hanno iniziato un profondo viaggio nei sentimenti. Dopo la prima puntata, la coppia che sta facendo più discutere il pubblico è quella formata da Federica Petagna e Alfonso D’Apice che, pur essendo giovanissimi, stanno insieme da otto anni e convivono da uno.

Sono originari di Napoli e hanno scelto di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova il loro amore. A scrivere alla redazione è stata Federica, stanca di non riuscire a vivere serenamente a causa della gelosia del fidanzato. L’atteggiamento mostrato nel villaggio da Alfonso che non ha nascosto di essere geloso ha scatenato la reazione del web che si chiede chi siano davvero Federica e Alfonso.

Federica e Alfonso di Temptation Island 2024 settembre: tutto sulla giovane coppia

Federica Petagna ha 20 anni e si è fidanzata con Alfonso quando aveva solo 12 anni. Vive a Napoli e lavora come estetista specializzata in manicure e smalto e ha una pagina dedicata alla propria attività mentre su Facebook ha un profilo in comune con il fidanzato. Alfonso, invece, ha 25 anni e lavora come direttore di un locale che organizza eventi. La loro storia è iniziata quando entrambi erano giovanissimi e, dopo essersi messi insieme, non si sono più lasciati.

Dopo otto anni insieme, però, Federica comincia a sentire il peso della relazione in cui non si sente libera di esprimersi come vorrebbe. Alfonso, infatti, è molto geloso della fidanzata e, stando a quello che ha raccontato lei, non le permetterebbe neanche di uscire da sola.

Durante i primi giorni nel villaggio, infatti, Federica ha spiegato di non avere amiche e di non avere nessuno con cui sfogarsi se non la mamma. Inoltre, all’interno del villaggio, ha indossato per la prima volta dei bikini acquistati di nascosto da Alfonso e mai indossati.

Da parte sua, invece, Alfonso ha ammesso di essere geloso della fidanzata aggiungendo, però, di sentirsi dalla parte della ragione. A scatenare, la crisi tra i due è stato, in particolare, un episodio avvenuto durante un viaggio di lavoro di Federica a Roma durante il quale lui si è presentato in albergo in piena notte perché non si fidava di lei. Un episodio che ha fatto nascere tanti dubbi in Federica che, durante il primo falò, ha tirato fuori le proprie emozioni con Filippo Bisciglia che non ha nascosto la propria emozione.