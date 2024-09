UeD, decisione a sorpresa di Maria De Filippi, brutte notizie per i fan: “Il pubblico deve accettarlo”

Decisione a sorpresa di Maria De Filippi che lascia l’amaro in bocca ai fan di UeD: ecco cosa sta accadendo.

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne che aspettano con ansia l’inizio della nuova stagione in cui sin, dalla prima puntata, ci saranno tanti colpi di scena. Durante la prima settimana, infatti, saranno presentati i primi tre tronisti ovvero Alessio Pecorelli, alla sua prima esperienza televisiva, Michele Longobardi che torna nel programma dopo la precedente esperienza da corteggiatore e Francesca Sorrentino che, dopo aver partecipato a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Manuel Maura, ha accettato di rimettersi in gioco per provare a trovare nuovamente l’amore.

Nel corso delle prime puntate del dating show di canale 5, inoltre, sarà presentata anche la quarta tronista che è Martina De Ioannon, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island e ci sarà spazio per il ritorno prima di Mario Cusitore e poi di Ida Platano che, nonostante l’offerta di Maria De Filippi di restare nel parterre del trono over, ha preferito andare via. Saranno, dunque, puntate ricchissime quelle di Uomini e Donne il cui ritorno in tv, però, non è così immediato come ci si aspettava.

UeD: Mediaset cambia tutto, quando torna in onda Maria De Filippi

Mediaset e Maria De Filippi spiazzano il pubblico di Uomini e Donne facendo slittare la partenza della nuova stagione. Inizialmente, l’attesissima prima puntata sarebbe dovuta andare in onda il 9 settembre ma Mediaset ha poi cambiato idea rinviando il tutto al 16 settembre. Oggi, però, un altro colpo di scena perché la nuova stagione del programma non partirà più il 16 settembre ma il 23 settembre. Per il momento si tratta di un’indiscrezione diffusa da Lorenzo Pugnaloni che, però, potrebbe diventare ufficiale nei prossimi giorni.

Tale scelta, secondo voci di corridoio diffuse da Amedeo Venza e Deianira Marzano, potrebbe essere legata alla volontà di dare maggiore risalto alla nuova edizione di Temptation Island che partirà martedì 10 settembre. Cambia, inoltre, anche la data di partenza della nuova stagione di Amici. La scuola più famosa d’Italia avrebbe dovuto riaprire domenica 15 settembre ma non sarà così.

La nuova stagione del talent show di Maria De Filippi, infatti, partirà, quasi sicuramente, domenica 22 settembre. Nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, lo slittamento deciso da Mediaset ha scatenato la reazione del web che dovrà aspettare ancora per vedere le importanti novità di Amici e, soprattutto, di Uomini e Donne.