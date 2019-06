ROMA – Ultimo e Federica De Lelli sono tornati insieme? Questo il dubbio dei fan, dopo che il settimanale Chi ha lanciato la notizia del ritorno di fiamma tra il cantante e la sua ex tra le sue “chicche di gossip”.

Niccolò Morriconi in arte Ultimo, e la sua Federica si erano lasciati poche settimane dopo dal Festival di Sanremo, in cui il cantautore è arrivato secondo. Dietro alla separazione della coppia, che stava insieme da 2 anni, ci sarebbero stati i troppi impegni di lui che li tenevano lontani.

Secondo il settimanale Chi, tra i due sarebbe rinata la scintilla. Solo pochi mesi fa Ultimo, intervistato da Fiorello in radio, aveva espressamente dichiarato di provar ancora qualcosa di forte per la sua ex fidanzata e di volerla riconquistare, tanto che il presentatore aveva replicato: “Faccelo sapere quando farete pace, quando tornerete insieme”.