Uomini e Donne, lo spoiler su Riccardo: c’entra Ida

Uno spoiler clamoroso su Uomini e Donne sta già scatenando le reazioni del web: ecco cosa potrebbe fare Riccardo Guarnieri.

Uno spoiler sulla nuova stagione di Uomini e Donne è diventato virale perché nelle nuove puntate del dating show di Canale 5 potrebbe accadere ciò che il pubblico sogna da diverso tempo ovvero il ritorno di Riccardo Guarnieri. Il pugliese è stato a lungo un protagonista indiscusso dal programma al cui interno ha incontrato due volte l’amore prima: con Ida Platano e poi con Roberta Di Padua. La storia più importante, tuttavia, è stata quella con Ida con cui c’è stato anche un ritorno di fiamma, ma non un lieto fine.

Tra discussioni, ripicche e riconciliazioni varie, Riccardo e Ida si sono rincorsi per diverso tempo fino alla scelta definitiva di dirsi addio. Lei, poi, dopo aver ritrovato l’amore con Alessandro Vicinanza, oggi felicemente fidanzato con Roberta Di Padua, è tornata single provando anche a trovare l’uomo giusto sul trono di Uomini e Donne mentre lui, dopo aver trovato l’amore fuori dal programma, pare sia tornato con il cuore libero.

Uomini e Donne spoiler: tornano Riccardo Guarnieri e Ida Platano?

Nel corso della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne sono stati presentati i tronisti Alessio, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino. Tuttavia, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha spiegato che in studio c’era anche un quarto trono non escludendo che possa essere nuovamente occupato da Ida. Un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi nella prossima registrazione dal momento che Ida era attesa in studio già la scorsa settimana.

Secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, inoltre, non è da escludere neanche un clamoroso ritorno di Riccardo Guarnieri il quale, stando a quello che raccontano alcune voci di corridoio, sarebbe tornato nuovamente single. “E se ritornasse anche Riccardo nel parterre?”, ha chiesto ai followers Pugnaloni. “Alcune voci mi hanno riferito che sarebbe tornato single“, ha poi aggiunto.

Dopo oltre un anno dal suo addio al programma di Maria De Filippi, qualora fosse tornato realmente single, Riccardo potrebbe davvero ripresentarsi nel parterre di Uomini e Donne. I fan più romantici del programma, inoltre, sognano di rivedere non solo Ida nel programma, ma Riccardo nelle vesti di corteggiatore mentre quelli più realisti si accontenterebbero di vederli insieme in trasmissione. Si tratta, per ora, di semplici ipotesi ma con una stagione ancora tutta da scrivere, a Uomini e Donne potrebbe davvero accadere di tutto.