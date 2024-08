Uomini e Donne, Roberta e Alessandro e lo scatto bollente: nel lettone cosi

La storia d’amore tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele: la foto nel lettone scatena i fan di Uomini e Donne.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno superato lo scoglio dei sei mesi insieme ed oggi sono sempre più sereni e innamorati. La prima estate insieme della coppia di Uomini e Donne, infatti, sta riservando tanto sorprese facendo ricredere tutti quelli che non credevano affatto nei sentimenti professati da entrambi nello studio del programma di Maria De Filippi quando hanno annunciato la scelta di lasciare la trasmissione per vivere la relazione nella quotidianità.

I fatti stanno dando ragione a loro, che si sono concessi anche diversi giorni di vacanza insieme. Dopo un soggiorno a Ibiza, la coppia è volata in Sardegna dove hanno spiazzato tutti mostrandosi totalmente al naturale in una foto scattata mentre erano ancora nel lettone.

Roberta e Alessandro: dopo Uomini e Donne sempre più innamorati e nel lettone si mostrano così

Tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza c’è sempre stata tanta attrazione e passione come hanno spesso raccontato loro quando facevano ancora parte del parterre del trono over di Uomini e Donne. Tra baci e abbracci, la passione tra i due non solo è sempre la stessa, ma aumenta come è possibile notare dai contenuti che entrambi pubblicano sui social.

Essendo una coppia nata in tv, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over regalano spesso ai fan alcuni momenti della loro vita insieme e, recentemente, una foto scattata nel lettone, non solo è diventata virale, ma ha scatenato l’entusiasmo del web. “Vacanza è anche svegliarsi insieme e non sentire il distacco“, scrive lei nella foto in cui si mostra in intimo mentre alle sua spalle appare un Alessandro ancora assonnato.

La foto è stata scattata in vacanza dove i due si sono concessi non solo lunghe giornate al mare ma anche serate di divertimento e cene romantiche. Dopo le ferie, Roberta è tornata a casa dal figlio con cui vive a Cassino e dove spesso la raggiunge Alessandro che, invece, vive e lavora a Salerno. La coppia, infatti, non è ancora andata a convivere ma il grande annuncio potrebbe arrivare proprio in diretta TV.

Solitamente, nelle prime puntate della nuova stagione, Maria De Filippi è solita invitare non solo le coppie di Temptation Island ma anche quelle nate a Uomini e Donne e che stanno ancora insieme: Roberta e Alessandro, dunque, torneranno come ospiti per annunciare il grande passo?