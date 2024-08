“Via a calci nel sedere”, il retroscena (choc) su Maria De Filippi

Maria De Filippi svela il retroscena choc sul suo passato: la queen indiscussa della televisione italiana racconta tutto solo adesso.

Maria De Filippi è indubbiamente una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Tutte le sue trasmissioni non solo vengono trasmesse da anni, ma stagione dopo stagione, continuano ad incollare davanti ai teleschermi milioni di telespettatori. Merito dell’originalità dei format, ma anche della professionalità e della serietà con cui la conduttrice affronta il suo lavoro.

Arrivata in tv quasi per caso dopo l’incontro con Maurizio Costanzo, negli anni, la De Filippi ha dimostrato di avere un carisma indiscusso sia per stare davanti alla telecamere che per legare con i protagonisti dei suoi programmi. In passato, però, non è stato sempre così perché anche Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con qualche insuccesso e a raccontarlo è stata proprio lei.

La confessione di Maria De Filippi: il racconto che nessuno si aspettava

Maria De Filippi è sempre molto restìa quando deve parlare della propria vita ma per l’amico Rudy Zerbi ha fatto un’eccezione. La conduttrice che sta per tornare con la nuova stagione di Uomini e Donne si è raccontata ai microfoni di Radio Deejay svelando i suoi sogni da bambina. “Avrei voluto fare il chirurgo, mi sarebbe piaciuto studiare medicina all’Università“, ha detto.

Nel corso della sua carriera, Queen Mary ha dimostrato di avere una grande empatia al punto che in tanti le hanno chiesto se le sarebbe piaciuto fare la psicologa, ma lei ha spiazzato tutti così: “Psicologa non sono in grado“, ha continuato Maria, “ne avrei bisogno io tutti i giorni dello psicologo. Ascoltare è diverso di risolvere. Ho imparato ad ascoltare sin da piccola, non potevo parlare perché ero l’ultima. Forse ho imparato così“.

Maria, infine, si è lasciata andare anche un’altra rivelazione riguardante il suo passato e la sua scelta di andare via da Pavia, la città in cui è nata e cresciuta. “Sono partita da Pavia perché mi hanno spedito a calci nel sedere“, ha infine concluso lei, “mia madre voleva che lavorassi“.

Oggi, però, tutto è cambiato: Maria ha trovato la propria strada nel mondo della televisione, diventando la regina indiscussa anche se lei, sul titolo di regina, ha un pensiero diverso e molto chiaro: “Il titolo Regina è il vostro, dipende chi c’è dall’altra per te, è un attimo che si cade dal trono“.