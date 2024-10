Volano schiaffi a Uomini e Donne: la reazione di Maria De Filippi

Volano schiaffi nello studio di Uomini e donne: la discussione si infiamma, accade di tutto e Maria De Filippi reagisce così.

Scintille nello studio di Uomini e Donne dove a regalare maggiormente le emozioni e i colpi di scena sono i protagonisti del trono over. Con i tronisti Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Alessio Pecorelli all’inizio del percorso, la maggior parte delle puntate è monopolizzata dalle dame e dai cavalieri del trono over dove, accanto ai nuovi arrivati, i veterani continuano ad essere al centro di dinamiche interessanti. Gemma Galgani che ha cambiato look, in particolare, ha cominciato la nuova stagione con la voglia di cercare davvero l’amore e, sin dalla prima puntata, non ha chiuso la porta a nessun cavaliere giunto in studio per conoscerla.

In particolare, ad attirare l’attenzione della di Torino è stato Valerio, un signore napoletano che, però, per sei mesi all’anno, vive in Sardegna dove gestisce un B&B. Dopo un primo appuntamento con Valerio, Gemma aveva deciso di chiudere per poi cambiare idea di fronte alla sua insistenza. Proprio con Valerio, però, è accaduto l’impensabile.

Gemma Galgani contro Valerio a Uomini e Donne: schiaffi e caos in studio

Tutto è iniziato quando, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda il 9 ottobre 2024, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato, portato alla redazione da Alessia, dama del parterre. Nel video appare Valerio in compagnia di una signora con cui ha acquistato il completo intimo che ha poi regalato a Gemma. Guardando il video di Valerio con Maria Soledad, questo il nome dell’amica in compagnia, Gemma non ha nascosto la delusione chiedendogli di far vedere il telefonino a Gianni Sperti per poter scoprire la verità.

“Devi far vedere il telefono a Gianni per continuare a frequentarmi…Questa è la condizione…”, le parole di Gemma che hanno scatenato la durissima reazione di Valerio che ha attaccato pesantemente Gemnma. “Tu prendi in giro le persone…Da quanti anni sei qua hai preso in giro gli altri…Non hai rispetto…”.

A sua volta Gemma non ci ha visto più e, in preda alla rabbia, gli ha dato uno schiaffone spiazzando tutti i presenti in pubblico: “Vattene prima che ti tiri una scarpa dietro…Ma ringrazia che non te la tiri…Vattene via!”. Nel corso della puntata in onda il 10 ottobre, poi, Valerio è tornato nuovamente in studio chiedendo scusa a Gemma per le parole usate. La Galgani, però, in preda ai dubbi, non ha ancora deciso se perdonarlo o meno.