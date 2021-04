Berlusconi ricoverato per accertamenti al San Raffaele: è la seconda volta in due settimane (foto Ansa)

Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dal pomeriggio di ieri, martedì 6 aprile.

Dopo una visita di controllo si è deciso di sottoporlo ad alcuni accertamenti. L’ex premier che ha trascorso la Pasqua nella casa di sua figlia Marina in Provenza, ha raggiunto l’ospedale in elicottero.

Berlusconi ricoverato anche a marzo

Il Cavaliere era stato già ricoverato lo scorso 24 marzo.A darne la notizia fu il suo avvocato Federico Cecconi che parlò di un adeguamento della terapia per l’ex presidente del Consiglio.

In quell’occasione, l’ex premier venne sottoposto per tre giorni a controlli per un “monitoraggio clinico di routine e l’adeguamento alla terapia in atto”, necessari anche perché l’ex premier a settembre ha dovuto combattere contro una brutta infezione da Covid, che lui stesso ha definito “la prova più pericolosa della mia vita”.

Berlusconi, l’avvocato: “Ricoverato per problemi di salute su cui non mi dilungherei”

A dare notizia dell’ultimo ricovero è stato di nuovo il suo avvocato in apertura dell’udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano.

L’avvocato non ha detto il motivo del ricovero ed ha parlato di “problematiche di salute su cui non mi dilungherei”.