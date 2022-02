Bonus edilizia, Gasparri: garantire proroga è impegno di Forza Italia. Sì alle norme anti-truffa sì, ma ancora più fortemente sì alle proroghe del provvedimento del super bonus. Hanno portato occupazione, valorizzazione del patrimonio edilizio e ricaduta positiva sul Pil.

Maurizio Gasparri, intervenuto questa mattina alla manifestazione di protesta del settore edilizio a Piazza Esedra a Roma, ha espresso la posizione di Forza Italia:

“L’impegno di Forza Italia è quello di garantire la prosecuzione dei bonus nel campo dell’edilizia. La lotta alle frodi che ci possono essere come in tutti i campi non devono essere motivo per uccidere questa norma che ha creato occupazione, ha portato alla valorizzazione del patrimonio edilizio e attraverso questo settore ha determinato una ricaduta positiva anche ai fini della crescita del PIL.

Subito norme per dare certezza sulla durata temporale del super bonus dell’edilizia

Quindi vogliamo che si varino subito norme per dare certezza sulla durata temporale del super bonus dell’edilizia anche nelle sue varie declinazioni, che si introducano dei filtri anti-truffa ma senza bloccare un settore in modo retroattivo con una crisi gravissima che rischia di lasciare a metà una serie di cantieri, totalmente disoccupati tantissimi lavoratori, famiglie, condomini e quant’altro nella incertezza più assoluta.

Sì alle norme anti-truffa, ma più fortemente sì alle proroghe del super bonus

Norme anti-truffa sì, ma proroghe del provvedimento del super bonus ancora più fortemente sì.

I tecnici devono imparare a vivere con il Paese reale.

Sono orgoglioso di avere contribuito a fermare in parte dei tecnici da cui vogliamo sapienza giuridica e non caos sociale.

Bloccare tutto all’improvviso seminando caos è una scelta avventata e irresponsabile”.