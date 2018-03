ROMA – Il candidato massone ripudiato dal Movimento 5 stelle è stato eletto alla Camera dei Deputati. Catello Vitiello si è aggiudicato la sfida nel collegio di Castellammare di Stabia e ora lancia un appello ai vertici M5s: “Voglio ricucire coi vertici, no al mercato delle vacche”.

Vitiello era candidato con M5s alle elezioni politiche 2018, che hanno visto il movimento come primo partito in Italia, ma è stato ripudiato dal M5s dopo che il movimento ha scoperto i suoi trascorsi nella massoneria. Ora che è stato eletto, chiede di ricucire i rapporti col movimento:

“Sono in attesa di capire che posizione assumeranno i 5 Stelle nei miei confronti, vorrei tanto ricucire con loro. In Parlamento dovrò fare una scelta, che potrebbe essere quella del gruppo misto. Faccio presente però che ad oggi non mi è stato notificato alcun provvedimento di espulsione. La mia esclusione è avvenuta a mezzo stampa. La mia volontà è quella di sostenere il M5S perché credo nei suoi valori. Una porta in faccia mi lascerebbe spiazzato. Credo sia un discorso recuperabile, un malinteso che può essere sanato”.