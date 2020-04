Coronavirus, positivo deputato della Lega. Allarme a Montecitorio

ROMA – Un deputato della Lega è risultato positivo al coronavirus.

Chi è? Non si sa. Ma a Montecitorio è già scattato l’allarme.

E ora?

Oggi, alla Camera, in apertura di seduta Alessandro Fusacchia (+Europa) e Emanuele Fiano (Pd) hanno chiesto alla presidenza di adottare il voto telematico o l’utilizzo anche di altre aule di Montecitorio per garantire il distanziamento.

Il vicepresidente Fabio Rampelli, che guida i lavori ha detto che “una risposta alle domande poste” arriverà dalla riunione della Conferenza dei capigruppo in programma oggi.

A rendere noto l’esistenza del deputato positivo è stato ieri un altro parlamentare della Lega Alberto Gusmeroli.

Gusmeroli ha riferito di essere stato avvertito dagli uffici della Camera che era seduto in Aula vicino a un suo collega poi risultato positivo.

Gusmeroli e altri cinque eletti della Lega sono ora in auto-quarantena.

Le parole di Gusmeroli.

“Ho fatto di tutto, mi mancava la quarantena.

Ieri sera sono stato avvisato dal Questore della Camera di mettermi in quarantena perché martedì scorso in aula, seduto regolarmente al mio posto, ero nelle vicinanze di un collega parlamentare risultato positivo al Covid, a cui auguro ogni bene e una pronta guarigione.

Io sto benissimo e ho sempre mantenuto le distanze con tutti. Martedi prossimo potrò tornare a uscire di casa”.

Lo scrive su Facebook il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona.

“Sono attrezzatissimo per lavorare e seguire tutto sia in Comune che in Commissione Finanze anche da casa, ovviamente per uno attivo come il sottoscritto è una vera iattura!

Dopo due mesi a tirare al massimo, non ci voleva! Pazienza c’è di peggio! Andiamo avanti, stiamo studiando tante iniziative nuove e interessanti, bisogna proseguire nei miglioramenti sanitari e nella ripartenza economica in massima sicurezza per non lasciare indietro nessuno, ma proprio nessuno e sicuramente insieme ce la faremo! Volere è potere”. (Fonti: Ansa, Facebook).