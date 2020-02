Coronavirus, Salvini: “Può arrivare dall’Africa. Conte dimettiti”

ROMA – “Il virologo: ‘Su un passaggio dall’Africa all’Italia questo virus può viaggiare, specialmente sulla persone’. Ma quando lo dicevamo noi eravamo ‘sciacalli’ e ‘allarmisti’. #governoclandestino #contedimettiti”. Lo scrive il leader della Lega Matteo Salvini su twitter, allegando un video in cui si vede un virologo parlare alla trasmissione “Quarta repubblica” del rischio che coronavirus arrivi dall’Africa. Sul video le scritte “Coronavirus e Barconi, rischio Africa”.

“Presentiamo un esposto denuncia contro il presidente Rossi, che sul coronavirus non facendo tutti i controlli necessari su chi rientra dalla Cina, mette a rischio la salute dei cittadini toscani, e accusa chi lo critica, scienziati e medici compresi, di essere un “fascioleghista”“, ha anche detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

Stanno anche valutando un esposto contro il governatore toscano Enrico Rossi, e l’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi, gli undici parlamentari e i cinque consiglieri regionali toscani della Lega per le misure adottate dalla Regione Toscana per il Coronavirus. Sotto osservazione, si spiega in una nota, anche “il post di Rossi che definisce fascioleghisti chi lo attacca”. (Fonte Ansa).