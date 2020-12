Dpcm Natale: il testo ufficiale del decreto del 3 dicembre SCARICA PDF. Tutte le misure per le feste

Il Dpcm Natale ha finalmente un testo ufficiale. Firmato, spiegato da Conte in tv e da oggi in Gazzetta Ufficiale. Nel decreto ci sono tutte le regole da seguire da oggi al 15 gennaio. Quindi anche tutte le regole da seguire durante le feste di Natale. Dpcm Natale, testo ufficiale: scarica in Pdf. Dpcm Natale, gli allegati al testo ufficiale: scarica in Pdf.

Basta quindi bozze, basta ipotesi ufficiose e voci da confermare. Le regole ufficiali ci sono e sono state pubblicate anche sul sito del governo. Le regole del Dpcm sono in vigore dal 4 dicembre fino al 15 gennaio.

Dpcm Natale: tutte le misure nel testo ufficiale