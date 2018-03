BARI – Elezioni 2018, i risultati definitivi del collegio 6 Puglia 02 all’uninominale del Senato. Ha vinto Barbara Lezzi (M5s).

Lezzi è una delle parlamentari tirate in ballo nello scandalo Rimborsopoli, lanciato dalle Iene. Il suo nome però non compare nella lista degli otto non in regola presentata dal candidato premier Luigi Di Maio, che dovrebbero dimettersi dopo l’insediamento delle Camere.

La contestazione nei suoi riguardi riguardava un solo bonifico che la parlamentare avrebbe poi provveduto a saldare. “Questo bonifico mi è stato stornato, probabilmente dovuto a uno sfasamento delle valute”, si è giustificata.

Alla prova del voto Barbara Lezzi ha trionfato nelle fila del Movimento 5 Stelle su Massimo D’Alema (LeU) e sul viceministro uscente Teresa Bellanova (Pd) nel collegio salentino di Nardò.

Scrutinate 564 sezioni su 564.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

—————————————————————-

LEZZI BARBARA 107.722 39,9

– MOVIMENTO 5 STELLE 102.667 39,4

CARIDDI LUCIANO 95.081 35,2

– FORZA ITALIA 44.138 16,9

– LEGA 20.291 7,8

– NOI CON L’ITALIA – UDC 18.477 7,1

– FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 9.968 3,8

BELLANOVA TERESA 46.891 17,4

– PARTITO DEMOCRATICO 39.835 15,3

– +EUROPA 2.599 1,0

– CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.766 0,7

– ITALIA EUROPA INSIEME 1.437 0,6

D’ALEMA MASSIMO 10.552 3,9

– LIBERI E UGUALI 9.978 3,8

MARTIGNANO CARLO 2.689 1,0

– POTERE AL POPOLO! 2.554 1,0

LECCISO FELICE 2.279 0,8

– CASAPOUND ITALIA 2.204 0,8

BIZZARRO FRANCESCO 2.127 0,8

– ITALIA AGLI ITALIANI 2.056 0,8

DE CARLO MARCO 1.307 0,5

– IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.249 0,5

ADASHA MORGAN DAISY 1.118 0,4

– PARTITO COMUNISTA 1.073 0,4

ROMANO GIROLAMO 216 0,1

– LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 203 0,1

SCAVO PASQUA 145 0,0

– PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 137 0,0