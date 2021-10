Elezioni, chi ha vinto e chi va al ballottaggio: 6 a sinistra, 3 a destra. Risultati città per città

I risultati città per città delle elezioni amministrativa 2021, chi ha vinto, chi ha perso e chi va al ballottaggio. Nove Comuni eleggono il sindaco al primo turno: sei vanno al centrosinistra e tre al centrodestra. Per altri nove comuni si deciderà, invece, ai ballottaggi. In cinque di questi il centrodestra è avanti, in quattro il centrosinistra.

In sei città (Grosseto, Milano, Novara, Pordenone, Ravenna e Salerno) tornano a guidare le città i sindaci uscenti.

Ecco i risultati delle elezioni comunali 2021

– BENEVENTO: A Benevento ballottaggio tra il sindaco uscente Clemente Mastella e il candidato a sindaco del centro sinistra Luigi Diego Perifano.

– BOLOGNA: eletto al primo turno il candidato di centrosinistra MATTEO LEPORE, che ha battuto quello di centrodestra Fabio Battistini.

– CASERTA: si va verso il BALLOTTAGGIO tra il sindaco uscente del centrosinistra Carlo Marino e il candidato del centrodestra, Giampiero Zinzi.

– COSENZA: lo spoglio avverrà soltanto dopo quello delle regionali.

– GROSSETO: il sindaco uscente di centrodestra ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA riconfermato al primo turno, in netto vantaggio sul candidato di centrosinistra Leonardo Culicchi.

– ISERNIA: testa a testa tra il candidato del centrosinistra, Pietro Castrataro, e quello del centrodestra, Gabriele Melogli. Si va al BALLOTTAGGIO.

– LATINA: Avanti il candidato del centrodestra, Vincenzo Zaccheo, su Damiano Coletta del centrosinistra. Si va al BALLOTTAGGIO.

– MILANO: il candidato di centrosinistra e sindaco uscente GIUSEPPE SALA è stato rieletto al primo turno. A distanza di quasi 20 punti lo sfidante principale Luca Bernardo del centrodestra.

– NAPOLI: eletto al primo turno il candidato di centrosinistra GAETANO MANFREDI, che ha battuto di molte lunghezze l’aspirante sindaco di centrodestra, Catello Maresca.

– NOVARA: il sindaco uscente di centrodestra, ALESSANDRO CANELLI, riconfermato al primo turno, superando il candidato di centrosinistra, Nicola Fonzo.

– PORDENONE: il candidato sindaco ALESSANDRO CIRIANI di centrodestra eletto al primo turno, seguito dal candidato di centrosinistra Gianni Zanolin.

– RAVENNA: il sindaco uscente di centrosinistra MICHELE DE PASCALE riconfermato al primo turno.

– RIMINI: il candidato sindaco del centrosinistra Jamil Sadegholvaad vince su quello di centrodestra Enzo Ceccarelli.

– ROMA: BALLOTTAGGIO tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e quello di centrosinistra Roberto Gualtieri.

– SALERNO: il sindaco uscente di centrosinistra VINCENZO NAPOLI riconfermato al primo turno, superando il candidato del centrodestra Michele Sarno.

– SAVONA: testa a testa tra il candidato del centrosinistra Marco Russo e il candidato del centrodestra Angelo Schirru. Si va al BALLOTTAGGIO.

– TORINO: il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo è in vantaggio su quello di centrodestra Paolo Damilano. Ma si andrà al BALLOTTAGGIO

– TRIESTE: il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza è in vantaggio su quello di centrosinistra, Francesco Russo, ma non supera il 50%. Anche qui si va al BALLOTTAGGIO

– VARESE: il sindaco uscente di centro sinistra Davide Galimberti è il candidato di centrodestra, Matteo Luigi Bianchi, andranno al ballottaggio.

– REGIONE CALABRIA: Eletto al primo turno il candidato del centrodestra ROBERTO OCCHIUTO, in netto vantaggio sulla candidata del centrosinistra, Amalia Bruni, e il candidato sostenuto da liste civiche, Luigi De Magistris.