ROMA – Domenica 4 marzo, oltre alle elezioni politiche nazionali, si voterà anche per le regionali in Lombardia e nel Lazio. Sono 9 i candidati, presentati alla Corte d’Appello, che correranno per la poltrona di governatore del Lazio. Diciannove invece, le liste collegate, presentate al Tribunale di Roma.

Ecco tutte le liste suddivise per ciascun candidato alla presidenza:

Per il governatore uscente Nicola Zingaretti (Centrosinistra) – Liste

Per Stefano Parisi (Centrodestra) – Liste

Per il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi – Liste

Per Mauro Antonini (CasaPound) – Lista

Per Stefano Rosati (Riconquistare l’Italia) – Lista

Per Elisabetta Canitano (Potere al Popolo) – Lista

Per Jean Leonard Touadi (Civica Popolare Lorenzin) – Lista

Per Giovanni Paolo Azzaro (Democrazia Cristiana) – Lista