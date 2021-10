Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio Siena e tornerà alla Camera. L’ex presidente del Consiglio è uscito vittorioso dalle urne sei anni dopo lo strappo che lo vide abbandonare la politica per andare ad insegnare a Parigi, alla prestigiosa università Science Po.

Enrico Letta torna così in Parlamento dopo sei anni. L’esilio era in verità terminato lo scorso marzo, quando l’ex premier aveva preso il posto del dimissionario Nicola Zingaretti al vertice del Partito democratico.

Letta ha conquistato quasi il 50% dei consensi, vincendo così le suppletive del collegio uninominale a Siena Toscana 12, battendo il candidato civico del centrodestra Tommaso Marrochesi Marzi.

Enrico Letta: “Vittoria del Pd rafforza il governo Draghi”

“Questa grande vittoria del Pd e del centrosinistra rafforza l’Italia e il governo: siamo tornati in sintonia con il Paese. Abbiamo vinto perché abbiamo privilegiato l’unità, prima quella interna del Pd, e in secondo luogo l’unità del centrosinistra che abbiamo portato in tutti i comuni dove si è votato e poi l’unità del Paese”, ha detto Letta.

Letta: “Centrodestra vinceva con Berlusconi, ora è battibile”

Non è mancato l’affondo al centrodestra: “Questa grande vittoria del centrosinistra e del Pd rafforza l’Italia perché rafforza il governo Draghi. Si vince allargando la coalizione, andando oltre il Pd. Abbiamo dimostrato che la destra è battibile. La destra ha sbagliato campagna elettorale. Vinceva quando aveva un federatore, Berlusconi. Senza Berlusconi non vince più”.

“Abbiamo vinto sul territorio, non su twitter o nei salotti. Abbiamo vinto per l’Europa, oggi l’Italia è ancora più europea, verso una Europa più forte dopo il voto tedesco”, ha detto Letta.