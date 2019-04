ROMA – Lega e Movimento 5 Stelle in calo, mentre sale il Pd che scippa voti al partito di Di Maio conquistando, per un soffio, il secondo posto. Lo rivela l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 sugli orientamenti di voto in vista delle elezioni europee.

In base alla società di sondaggi, il partito di Matteo Salvini resta primo sul podio ma è quello che perde più consensi: in sette giorni cala dell’1,1% passando dal 32,9% del primo aprile all’attuale 31,8. Segue il Pd a guida Zingaretti risalito al 22,1%, guadagnando quindi l’1,3 rispetto al 20,8 di lunedì scorso. Distaccato di un risicatissimo 0,1 per cento il Movimento guidato da Luigi Di Maio, che perde lo 0,2% attestandosi al 22%.

In base al sondaggio, Forza Italia sarebbe il quarto partito con l’8,9% (erano al 9%). Quinto, Fratelli d’Italia che cresce leggermente toccando il 4,9% contro il 4,6 di una settimana fa.

L’indagine è stata realizzata tra il 3 e l’8 aprile con tecnica mista Cati, Cavi e Cami su un campione di 1500 persone. (Fonte: TgLa7)