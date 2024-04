Fondi e tagli alla sanità, le regioni pronte a rivolgersi alla Corte Costituzionale: il Governo le ascolti prima che sia troppo tardi

La sanità pubblica italiana è con l’acqua alla gola. Nell’ultima manovra, il Governo ha stanziato di più rispetto all’anno passato ma i costi sono lievitati anche per via dell’alta inflazione. Rispetto a Francia e Germania spendiamo almeno 4 punti in meno di Pil. Rispetto alla media Ocse siamo invece un punto e mezzo sotto.

Se crolla la sanità pubblica, i primi a rimetterci sono i cittadini che già ora fanno fatica a prenotare le visite anche più comuni. Chi è più ricco va dal privato, chi non può permetterselo si indebita o rinuncia a curarsi. Se crolla la sanità pubblica, il problema si ripercuote sulla tenuta sociale. E le prime a rimetterci (anche politicamente) sono le regioni che gestiscono in prima persona la spesa sanitaria. Le giunte di destra e sinistra lo sanno bene ed ora chiedono apertamente più fondi al Governo.

Le regioni (di destra e sinistra) pronte a rivolgersi alla Corte Costituzionale

Se non otterranno i fondi chiesti, le regioni sono pronte a rivolgersi alla Corte Costituzionale. Nell’immediato, nella Conferenza delle Regioni viene chiesta l’abrogazione del titolo 1 comma 13 del decreto legge sul Pnrr che taglia 1,2 miliardi alle Regioni relativi prevalentemente a opere per la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere o almeno un impegno formale per la reintegrazione dei fondi. Massimiliano Fedriga è il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia nonché Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Al termine della conferenza che si è tenuta lo scorso 4 aprile ha usato parole inequivocabili rivolte al Governo: “Utilizzeremo tutti i canali della collaborazione e anche quelli di non collaborazione, se necessario, per tutelare il più possibile il servizio sanitario nazionale” (le sue parole nel video in fondo all’articolo).

La Meloni non ha preso bene questa iniziativa e da Bruno Vespa ha ribadito che il fondo sanitario ammonta a 134 miliardi, il più alto di sempre anche in rapporto al Pil. Peccato però che sono diversi soggetti coinvolti a chiedere più fondi. Gli ultimi a farlo sono 14 noti scienziati italiani che temono che la sanità non riesca più ad essere un “luogo di ricerca ed innovazione al servizio della salute”. Negli ospedali italiani c’è poi un problema legato alla mancanza di medici e infermieri. Il Governo ha promesso la revisione del numero chiuso nelle facoltà dimenticandosi però che bisogna anche impedire la fuga verso l’estero o verso il privato provocato dai stipendi che nella sanità italiana sono meno allettanti.

Insomma il problema è complesso ed ha diverse sfaccettature. E come reagisce la politica italiana? L’opposizione attacca e la maggioranza si difende come se la salute di 58 milioni di italiani fosse un problema “politico”. Non viene quindi preso il “toro per le corna” e si decide sostanzialmente di lasciare tutto com’è. O quasi. E nel frattempo si spostano i fondi del Pnrr ottenuti dall’Italia per mettere in sicurezza gli ospedali tra le altre cose. E intanto gli italiani continuano ad andare dal privato o non si curano più. E pensare che per decenni ci hanno detto che la nostra era una delle migliori sanità del mondo. Per favore, affrontate almeno questo problema prima che sia troppo tardi.